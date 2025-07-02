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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
583
Время на прочтение
2 мин

Нейтрализует запах пота лучше некоторых дезодорантов: действительно ли популярный фрукт поможет бороться с деликатной проблемой

Люди, борющиеся с чрезмерной потливостью и неприятным запахом под мышками, часто ищут эффективные методы, кроме дезодорантов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что хорошо нейтрализует запах пота

Что хорошо нейтрализует запах пота / © Pixabay

Оказывается, справиться с деликатной проблемой поможет обычный фрукт, который можно приобрести в любом магазине. Речь идет о лимоне. Но действительно ли он так эффективен и безопасен?

По словам дерматолога Элен Мармур, сок лимона обладает легким вяжущим эффектом, который имитирует действие сужающих поры антиперспирантов. К тому же запах лимона хорошо маскирует неприятные запахи — достаточно посмотреть, сколько моющих средств имеют лимонный аромат.

Единственная оговорка — лимоны очень кислые (именно это и убивает бактерии), поэтому если у вас склонность к раздражениям, особенно после бритья, будьте осторожны. Также следует избегать чрезмерного пребывания на солнце, если планируете использовать лимон как основное средство.

Сок лимона делает вашу кожу чувствительной к солнечному свету, то есть под его влиянием сок на коже превращается в токсический раздражитель. Фактически, если нанести лимон на кожу и провести слишком много времени на солнце, появятся ожоги и сыпь.

Кроме того, многие даже чувствительны к запаху цитрусовых, не говоря уже о прямом контакте их сока с кожей. Применение цитрусовых при проблеме чрезмерной потливости может вызвать аллергические высыпания, похожие на крапивницу. К тому же, благодаря своей кислотности, сок цитрусовых способен повреждать одежду — она может ее обесцвечивать или оставить пятна. На это также следует обратить внимание, если вы хотите попробовать натуральное средство от неприятного запаха пота этим летом.

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Дата публикации
Количество просмотров
583
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