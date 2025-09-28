Незаконная заготовка дров: какие штрафы и риски ждут украинцев

Можно ли украинцам заготавливать дрова в лесу / © unsplash.com

Местные жители иногда задумываются: можно ли забрать такую древесину домой на дрова?

Законно ли собирать дрова в лесу

Сухостой — это деревья или кусты, которые засохли и остались стоять, или уже упали на землю. В Украине люди традиционно используют такую древесину для отопления зимой. Однако делать это без разрешения запрещено.

Согласно статье 66 Лесного кодекса, граждане могут бесплатно собирать дикорастущие растения для собственных нужд:

цветы;

грибы;

ягоды;

травы;

орехи;

другие природные продукты.

Таким образом, сбор лесных ресурсов для личного пользования ограничивается только этим перечнем. Заготовка древесины согласно статье 69 Лесного кодекса разрешается только при наличии разрешения от владельца леса или постоянного лесопользователя.

Сухие или свергнутые после стихии деревья считаются государственной собственностью. Сбор таких деревьев или веток без разрешения — это самовольная заготовка леса и нарушение закона.

Штрафы за незаконную заготовку дров 2025 года

За нарушение правил использования лесных ресурсов предусмотрена административная ответственность (ст. 64, 65, 65-1, 66-1 КУоАП):

нарушение порядка заготовки древесины или живицы — от 102 до 238 грн;

незаконная рубка или повреждение деревьев — от 510 до 1 020 грн;

повторное нарушение в течение года — от 1020 до 1530 грн;

вред защитным лесным насаждениям — от 510 до 680 грн.

Кроме того, за незаконную вырубку или сбыт древесины предусмотрена уголовная ответственность со штрафом от 17 000 до 25 500 грн.