Нежирные, свежие и натуральные: какие блюда должны стоять на новогоднем столе в 2024 году

Символом Нового 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон. Что должно быть на новогоднем столе, чтобы покровитель года остался доволен?

Что нужно знать о символе года

Согласно восточному календарю, каждому циклу с 12 месяцев соответствует конкретное небесное существо, имеющее свои вкусы, стихию и характер. Чтобы завоевать расположение покровителя года, достичь желаемого и понять его истинную природу, нужно найти правильный подход к животному.

Символом Нового 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, который считается предвестником новой эпохи и перемен. Стремительный, своеобразный, яркий, амбициозный и мощный Дракон поощряет тех, кто не боится рисковать и использовать любую возможность для того, чтобы улучшить свою жизнь. Поэтому, чтобы получить от судьбы приятный подарок следующие 12 месяцев, нужно приложить определенные усилия и правильно встретить Новый год.

Дракон в китайской мифологии символизируют огонь и часто имеют довольно буйный характер. Однако зеленый цвет грядущего года, связанный с природой, немного смягчает их характер, поэтому символ станет более покладистым. Дракон ценит не только веселье, но и стабильность, гармонию, баланс.

Хотя драконы крепкие и сильные животные, в восточной мифологии они также считаются дипломатическими, гибкими, мудрыми, спокойными и даже миролюбивыми.

Элемент дерева указывает на творческий дух покровителя 2024 года, пристраститься к познанию мира, независимость. Также дерево ассоциируется с созданием вселенной, возрождением, жизнью. Драконы любят все мистическое и загадочное. Что должно стоять на новогоднем столе 2024 года, чтобы удовлетворить это животное?

Что должно стоять на столе в год Дракона

Что можно есть в год Дракона / Фото: Pexels

Дракон любит веселье, шум и множество людей. Поэтому можно без страха приглашать как можно больше гостей. Имеет особое значение для Дракона и семья, традиции, взаимопомощи. Поэтому можно встречать Новый 2024 год и в семейном кругу, особенно если нужно наладить отношения с теми, с кем у вас возникли разногласия.

Дракон является всеядным существом, поэтому он может питаться как растительной, так и животной пищей. Чтобы угодить Зеленому Деревянному Дракону, нужно заранее составить праздничное меню. Это могут быть:

нежирные части мяса и рыбы (свинина, говядина, птица, лосось и т.п.), можно приготовить кролика;

свежие фрукты и овощные салаты, обязательно должна быть зелень;

легкие закуски и блюда, которые не будут вызывать переедания, тяжести.

Дракон настаивает на том, чтобы на праздничном столе все блюда были из свежих и натуральных продуктов. Главным блюдом может стать мясо, которое можно приготовить любым способом. Также можете его заменить вкусной рыбой.

Среди фруктов лучше выбирать тропические варианты, например папайю, ананас, пепино, маракуйю, цитрусовые. Однако вместе с тем подойдут и свежие яблоки или груши.

Прекрасно подойдут для новогоднего стола салаты из свежих овощей, рыбы. А вот десерты выбирайте нежирные, на основе сливок.

Главным правилом можно назвать воздержание во всем. Желательно все блюда готовить непосредственно перед подачей на стол. Драконы любят свежую еду.

Что нельзя готовить на Новый год 2024

Что должно стоять на столе в год Дракона / Фото: Pexels

Есть и определенные блюда, от которых лучше отрешиться в год Дракона, ведь они точно не понравятся покровителю. Лучше воздержаться от подачи на новогодний стол:

блюд, приготовленных методом "фломбер" (обливание алкоголем, а затем поджигание), ведь Дракон может неправильно понять такой вариант приготовления, ведь он также способен "дышать огнем";

салатов с рыбными консервами или копченой колбасой, ведь Дракону больше нравится свежие рыба и мясо;

полуфабрикатов и продуктов с длительным сроком хранения, высококалорийных жирных блюд.

Не следует ставить на новогодний стол слишком острые или сильно приправленные блюда, копчености. Избегайте и сгущенки.

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