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Нежная намазка на хлеб из сливочного масла: пять минут — и блюдо готово

Нежная намазка на хлеб из сливочного масла: пять минут — и блюдо готово

Смазка на хлеб. / Фото: pixabay.com

Эта намазка на хлеб точно будет вам по вкусу.

Любителям хлеба с маслом посвящается. Вкусный рецепт намазки только из нескольких ингредиентов, главный из которых – сливочное масло.

Рецептом вкусной и нежной намазки поделился Instagram Dmitriy Chikalo.

Ингредиенты

  • 200 г сливочного масла
  • 150 г бекона
  • 70 г зеленого лука
  • три зубчика чеснока
  • соль, молотый перец, копченая паприка – по вкусу

Приготовление

1. Мелкой соломкой нарежьте бекон, затем пожарьте его на хорошо разогретой сковороде. Готовить, пока весь лишний жир не растопится.

2. После жарки переложите бекон на салфетку или бумажное полотенце, чтобы убрать масло.

3. Мелко порежьте лук и добавьте его к сливочному маслу. Оно должно быть комнатной температуры. Затем добавьте в массу бекон и специи по вкусу.

4. Все ингредиенты тщательно перемешайте, переложите в плотно закрывающийся контейнер и поставьте в холодильник.

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