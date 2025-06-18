ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

Нежная пана-кота с клубникой: рецепт быстрого в приготовлении десерта

Итальянский десерт очень прост и легок в приготовлении.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Клубничная пана-кота.

Клубничная пана-кота. / © Credits

Пана-кота – популярный итальянский десерт. Это сливочно-кремовое желе очень вкусно и подается с ягодным соусом. Сейчас сезон клубники – она станет идеальным дополнением к пану-кошке.

ТСН.ua подготовил рецепт от победительницы Мастер-шеф Наталки Никишиной.

Ингредиенты :

  • 250 г сливок 20%

  • 250 г маскарпоне

  • цедра лайма

  • 5 г желатина (+ 25 мл воды)

  • 80 г сахара

  • 200 г клубники

  • 1 ст л сахара

Приготовление

  1. Замачиваем желатин холодной водой.

  2. Сливки выливаем в сотейник и добавляем к ним цедру лайма. Ставим на маленький огонь и нагреваем до образования пара.

  3. Снимаем сливки с огня, добавляем с разбухший желатин. Хорошо перемешиваем, чтобы он растворился. Добавляем маскарпоне и перемешиваем до однородности.

  4. Пана-коту разливаем в формы и ставим в холодильник.

  5. Готовим клубничное конфи. Клубнику нарезаем кусочками. Переводим в сотейник, добавляем сахар и нагреваем до легкого загустения.

  6. После того, как пана-кота застыла в холодильнике, поливаем ее холодным конфи из клубники.

Напомним, мы подготовили для вас три рецепта десертов из клубники без выпечки.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
61
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie