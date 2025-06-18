Нежная пана-кота с клубникой: рецепт быстрого в приготовлении десерта

Клубничная пана-кота. / © Credits

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Пана-кота – популярный итальянский десерт. Это сливочно-кремовое желе очень вкусно и подается с ягодным соусом. Сейчас сезон клубники – она станет идеальным дополнением к пану-кошке.

ТСН.ua подготовил рецепт от победительницы Мастер-шеф Наталки Никишиной.

Ингредиенты :

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250 г сливок 20%

250 г маскарпоне

цедра лайма

5 г желатина (+ 25 мл воды)

80 г сахара

200 г клубники

1 ст л сахара

Приготовление

Замачиваем желатин холодной водой. Сливки выливаем в сотейник и добавляем к ним цедру лайма. Ставим на маленький огонь и нагреваем до образования пара. Снимаем сливки с огня, добавляем с разбухший желатин. Хорошо перемешиваем, чтобы он растворился. Добавляем маскарпоне и перемешиваем до однородности. Пана-коту разливаем в формы и ставим в холодильник. Готовим клубничное конфи. Клубнику нарезаем кусочками. Переводим в сотейник, добавляем сахар и нагреваем до легкого загустения. После того, как пана-кота застыла в холодильнике, поливаем ее холодным конфи из клубники.

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