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Нежная пана-кота с клубникой: рецепт быстрого в приготовлении десерта
Итальянский десерт очень прост и легок в приготовлении.
Пана-кота – популярный итальянский десерт. Это сливочно-кремовое желе очень вкусно и подается с ягодным соусом. Сейчас сезон клубники – она станет идеальным дополнением к пану-кошке.
ТСН.ua подготовил рецепт от победительницы Мастер-шеф Наталки Никишиной.
Ингредиенты :
250 г сливок 20%
250 г маскарпоне
цедра лайма
5 г желатина (+ 25 мл воды)
80 г сахара
200 г клубники
1 ст л сахара
Приготовление
Замачиваем желатин холодной водой.
Сливки выливаем в сотейник и добавляем к ним цедру лайма. Ставим на маленький огонь и нагреваем до образования пара.
Снимаем сливки с огня, добавляем с разбухший желатин. Хорошо перемешиваем, чтобы он растворился. Добавляем маскарпоне и перемешиваем до однородности.
Пана-коту разливаем в формы и ставим в холодильник.
Готовим клубничное конфи. Клубнику нарезаем кусочками. Переводим в сотейник, добавляем сахар и нагреваем до легкого загустения.
После того, как пана-кота застыла в холодильнике, поливаем ее холодным конфи из клубники.
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