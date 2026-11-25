Заброшенный дом / © cntime.cn.ua

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В украинском языке выражение «ни кола ни двора» имеет два словарных значения — так говорят об очень бедном или одиноком человеке. А образ «кола» поэт Дмитрий Белоус в своем стихотворении связывает с земельным наделом, обозначенным колами.

Оба значения приведены в словарной статье на «Горосе» .

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Что означает «ни кола ни двора»

Самое прямое объяснение высказывания — человек очень бедный, нищий. Собственного хозяйства нет, похвастаться состоянием нечем. В литературных примерах из словаря этот образ становится особенно выразительным, когда рядом появляются изба и огород.

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В словарном примере герой сравнивает свое положение с положением другого человека. Сам он имеет огород и выстроил дом, а ему нечего терять. Короткое «ни кола ни двора» вмещает всю эту разницу в изобилии.

Как кол превратился в образ земли

Поэт Дмитрий Белоус в стихотворении «Нет кола ни двора» ищет объяснения в быту. В его рассказе хозяин, только получив надел, обозначает его колом. Состояний еще нет, но начало хозяйству уже положено.

Белоус описывает это так: «Только хозяин получал надел, еще не имея никакого состояния, сразу забивал в землю колов, тот кол — начало всех начал.»

Далее поэт объясняет, что колом стали называть и полоску пахотной земли, размеченную кольями в два сажени. Так, в его литературной версии обычный кол дает название надела. По этому объяснению слова об отсутствии кола и двора изображают человека без земли и собственного хозяйства.

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Почему так говорят и об одиноком человеке

Второе словарное значение переносит внимание из состояния на близких. «Ни кола ни двора» может означать, что человек одинок, одинок. Понять, о чем идет речь, помогают соседние предложения.

В примере с Андрея Малышко словарь приводит следующие слова: «У второго — мамочка старушка! У него женщина молоденькая. А что у меня молодого — ни кола, ни двора». Здесь герой говорит о матери и жене друга, с которым сравнивает себя. Его одиночество ощущается именно из-за упоминания о близких людях, которые есть у другого.

Как иной образ стал названием чужой вины

Образное выражение может несколькими словами обрисовать и положение человека посреди остальных. Например, «козлом отпущения» называют того, на кого перекладывают чужую вину или ответственность. Если «ни кола ни двора» говорит о нехватке состояния или близких, то это выражение — о чужих ошибках, за которые человеку приходится отвечать.

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