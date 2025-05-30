Ни одного колорадского жука на огороде на протяжении нескольких лет: как избавиться от вредителей

Как надолго избавиться от колорадских жуков / © Pexels

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Эти жуки — настоящая беда для каждого огородника, ведь они могут погубить овощные культуры буквально за одну ночь. Однако опытные хозяева поделились своими методами борьбы с этими прожорливыми вредителями. Рассказываем, как избавиться от колорадского жука на огороде с помощью подручных средств.

Как надолго избавиться от вредителей с помощью народных методов

Эти простые действия, если выполнять их регулярно и в комплексе, дают отличный результат: огород остается чистым несколько лет без единого жука.

Настой из луковой шелухи и чеснока. Если у вас есть луковая шелуха, которую вы добросовестно собирали в течение зимы, тогда ее самое время применить для борьбы с колорадским жуком. Надо взять 200 граммов луковой шелухи, измельчить головку чеснока, также с шелухой, и залить это все горячей водой, 10 литров будет достаточно. Средство должно настояться 24 часа, а затем его можно применять для опрыскивания грядок с картофелем, помидорами или баклажанами. Жидкость имеет сильный запах, который будет отпугивать колорадских жуков и не будет вредить растениям. Обработка золой В течение вегетационного периода грядки с картофелем необходимо посыпать древесной золой. Эти органические отходы не только будут отпугивать вредителей, но и питать почву калием и фосфором. Фасоль. Колорадские жуки не переносят запаха фасоли, поэтому ее можно высевать по краям или в междурядье картофеля. Кроме защиты, эта культура улучшает структуру почвы, обогащая ее азотом. Раствор уксуса и горчицы В десяти литрах воды надо растворить 100 мл уксуса и 3 столовые ложки сухой горчицы. Полученным раствором опрыскайте грядки с картофелем. Этот запах раздражает вредителей и снижает вероятность отложения яиц на листьях овощных растений. Ручной сбор и мульчирование соломой. Ежедневный утренний обзор и сборка жуков и их личинок — эффективная привычка. А мульчирование соломой или скошенной травой создает неблагоприятные условия для развития жуков — они не могут добраться до почвы, чтобы перезимовать.