Ни в коем случае не добавляйте эти ингредиенты к борщу: испортится вкус легендарного блюда

Каждый повар готовит борщ по своему рецепту, но в основе блюда всегда присутствует мясной бульон и разные овощи. Чтобы сделать вкус борща еще более насыщенным, некоторые добавляют к нему приправы. Однако важно помнить, что некоторые ингредиенты портят вкус легендарного блюда.

Считается, что именно приправы помогают сделать борщ более насыщенным и ярким по вкусу, но нужно быть осторожным. Одна неверно добавленная специя полностью испортит борщ, который получится слишком острым или простоквашей. Чтобы такого не произошло, кулинары советуют ни в коем случае не бросать в блюдо гвоздику или корицу.

Лучше забыть о приправах из экзотических для Украины кухонь. К примеру, даже если вы очень любите корейские специи, в борще они будут только мешать.

Многие интересуются, можно ли в борщ добавлять хмели-сунели? Эта приправа стала довольно популярной на столе украинцев. Хотя она подходит к разным блюдам национальной кухни, борщ она все же испортит. Также нельзя добавлять в блюдо сушеный имбирь. Если вы любите эту специю, лучше положить свежий корень на отдельную тарелку.

Традиционно в борщ добавляют соль, перец, свежую зелень. Эти приправы не только разбавят вкус, но и сделают его более интересным. Но и здесь есть свои правила. Да, повара рекомендуют к борщу с курицей или свининой бросать укроп, а если вы используете говядину, лучше подойдет петрушка.

Существует еще одно важное распространенное заблуждение, которое допускаются почти все во время приготовления борща. Дело в том, что зажарку к легендарному блюду лучше не готовить на растительном масле. Она придаст борщу специфический вкус, испортив его. Лучше жарить овощи на сале или топленом масле.

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