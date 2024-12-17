Ни в коем случае не добавляйте масло: почему на нем нельзя жарить блины

Каждый кулинар хочет, чтобы блины получались тоненькими. А это требует особых навыков и мастерства. Также не следует забывать и о некоторых правилах.

Если вы хотите нажарить целую гору вкусных блинов, но чтобы масло не стекало с них по подбородку, нужно запомнить одно очень важное правило. Масло не нужно только перед выпеканием блина.

Вместо этого просто нанесите совсем тонкий слой масла на сковороду перед первым блинчиком с помощью силиконовой кисточки. Если таких принадлежностей у вас нет, тогда их можно заменить картошкой.

Хотя этот лайфхак и звучит довольно странно, но свежая картофелина поможет нанести идеально тонкий слой масла на сковороду, чтобы позже не есть жирные блины. Что нужно делать?

Возьмите обычную картофелину, разрежьте ее пополам, в миску влейте небольшое количество масла и аккуратно смочите овощи в продукт. Затем смажьте ею сковороду.

Вместо клубня картофеля вы можете взять и луковицу, но будьте готовы к тому, что слишком "чувствительные носы" после такой смазки почувствуют ее аромат на блинах. А чтобы не обжечь пальцы о горячую поверхность, наколите половину картофелины на вилку.

Есть еще один способ, чтобы блины не пригорели. И он работает даже тогда, когда вы смазываете сковороду только раз и малым количеством растительного масла. Просто добавьте несколько ложек этого продукта прямо в тесто.

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