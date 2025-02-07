Ни в коем случае не храните подсолнечное масло в кухонном шкафу, и вот почему

Почему не стоит оставлять подсолнечное масло в открытом виде в кухонном шкафу: объяснение экспертов по безопасности питания.

Все хозяйки держат бутылку подсолнечного масла под рукой, например, в кухонном шкафу рядом с плитой. Что кажется достаточно удобным. Однако так поступать нельзя, и вот почему.

Почему нельзя хранить подсолнечное масло в кухонном шкафу

Эксперты по безопасности питания рекомендуют более внимательно читать этикетку, которая наклеена на бутылке с маслом. Там ведь содержится ценная информация о хранении продукта. В частности, производители не советуют держать открытую бутылку с маслом в теплом месте, даже при комнатной температуре. Лучше держать продукт в прохладном темном месте, это продлит срок его годности.

Однако не запрещается держать подсолнечное масло в кухонных шкафах, главное, не ставить его рядом с отопительными приборами и конфорками. Кроме того, нельзя хранить бутылку с растительным маслом на полке, куда попадают прямые солнечные лучи. Продукт может испортиться и стать горьким, а потому непригодным к употреблению.

Лучшее место для хранения подсолнечного масла – это холодильник. Бутылку с продуктом можно поставить на верхнюю полку или в дверцу холодильника.

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