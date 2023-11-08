Ни в коем случае не мойте пол в доме такой водой: можно очень сильно пожалеть

Большинство людей уверены, что лучше мыть пол именно горячей водой. Вроде бы она прекрасно вымывает грязь с поверхности. Но действительно ли это так?

Казалось бы, что в горячей воде мыльные средства лучше пенятся, а под ее действием жир и грязь быстрее растворяются. Ведь когда мы моем посуду, мы всегда используем именно теплую воду. Однако, оказывается, можно сильно пожалеть, если мыть пол такой водой.

Специалисты утверждают, если использовать для мытья полов горячую воду, то можно столкнуться с одной важной проблемой: влага будет быстро испаряться. Водный раствор с мыльным средством при быстром высыхании будет оставлять на поверхности налет и разводы. Конечно, если пол очень грязный, его следует помыть именно горячей водой с мылом. Но после этого обязательно придется мыть снова уже прохладной водой.

Поэтому, если вы предпочитаете ручной момент пола или используете швабру с тканью, вода комнатной температуры станет лучшим выбором. Это же правило применяется и при использовании пылесосов с функцией мытья полов.

А вот что касается разнообразной техники, работающей на основе пара, например паровые швабры, то здесь высокая температура будет влиять на пол исключительно положительно. После такой уборки поверхность будет по-настоящему блестеть идеальной чистотой.

Поэтому, выбирая, какой температурой воды нужно мыть полы, холодной или горячей, следует учитывать специфику задания и выбирать оптимальный вариант для сохранения покрытия и его чистоты.

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