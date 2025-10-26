ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Ни в коем случае не обрезайте эти растения осенью: весной они отблагодарят обильным цветением

Профессиональные флористы предупреждают, что осенью нельзя обрезать некоторые цветы и кусты. Эти растения нужно оставить в покое, чтобы весной они обильно зацвели.

Вера Хмельницкая
Какие растения нельзя обрезать осенью

Какие растения нельзя обрезать осенью / © www.freepik.com/free-photo

Осень — это время, когда большинство хозяев активно готовит свои участки к зиме: убирает, мульчирует, обрезает ветки и удаляет засохшие побеги. Однако не все растения одинаково реагируют на обрезку осенью. Некоторые культуры формируют цветочные почки еще до наступления холодов, и если срезать их сейчас, весной они просто не зацветут. Эксперты отмечают — эти четыре растения лучше оставить в покое, чтобы в следующем сезоне ваш сад утонул в пышном цвете. Об этом пишет ресурс newsyou.info.

Какие цветы и кусты нельзя обрезать осенью

  • Гортензия крупнолистая. Этот волшебный цветок образует почки на прошлогодних побегах. Если вы обрезаете ее осенью, вы фактически уничтожите основу будущего цветения. Лучшее время для обрезки — после завершения цветения, когда растение уже сформировало новые побеги. Так гортензия сохранит силу и отблагодарит весной невероятными кистями цветов.

  • Пионы. Многие ошибочно срезают пионы осенью, думая, что так поможет им перезимовать. На самом деле листья накапливают питательные вещества, необходимые для укрепления корневой системы. Если обрезать пионы преждевременно, растение ослабнет, и в следующем году его цветение будет хилым или совсем будет отсутствовать. Лучше удалять сухие листья весной, когда появятся молодые побеги.

  • Клематисы. Не все сорта можно обрезать осенью, некоторые цветут именно на прошлогодних побегах, и обрезка уничтожит заложенные почки. Чтобы не рисковать, оставьте растение до весны или делайте обрезку только после цветения. Это гарантия того, что в следующем сезоне она снова порадует обильным каскадом цветов.

  • Рододендроны начинают закладывать цветочные почки в конце лета, поэтому любая обрезка осенью может повредить их. Опытные садоводы советуют не беспокоить эти растения, просто подсыпьте мульчи у корня и оставьте до весны. Уже с первым теплом куст расцветет, укрывшись нежными розовыми или фиолетовыми цветками.

