Ни в коем случае не обрезайте эти растения осенью: весной они отблагодарят обильным цветением

Осень — это время, когда большинство хозяев активно готовит свои участки к зиме: убирает, мульчирует, обрезает ветки и удаляет засохшие побеги. Однако не все растения одинаково реагируют на обрезку осенью. Некоторые культуры формируют цветочные почки еще до наступления холодов, и если срезать их сейчас, весной они просто не зацветут. Эксперты отмечают — эти четыре растения лучше оставить в покое, чтобы в следующем сезоне ваш сад утонул в пышном цвете. Об этом пишет ресурс newsyou.info.

Гортензия крупнолистая. Этот волшебный цветок образует почки на прошлогодних побегах. Если вы обрезаете ее осенью, вы фактически уничтожите основу будущего цветения. Лучшее время для обрезки — после завершения цветения, когда растение уже сформировало новые побеги. Так гортензия сохранит силу и отблагодарит весной невероятными кистями цветов.

Пионы. Многие ошибочно срезают пионы осенью, думая, что так поможет им перезимовать. На самом деле листья накапливают питательные вещества, необходимые для укрепления корневой системы. Если обрезать пионы преждевременно, растение ослабнет, и в следующем году его цветение будет хилым или совсем будет отсутствовать. Лучше удалять сухие листья весной, когда появятся молодые побеги.

Клематисы. Не все сорта можно обрезать осенью, некоторые цветут именно на прошлогодних побегах, и обрезка уничтожит заложенные почки. Чтобы не рисковать, оставьте растение до весны или делайте обрезку только после цветения. Это гарантия того, что в следующем сезоне она снова порадует обильным каскадом цветов.