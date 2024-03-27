Ни в коем случае не одалживайте куриные яйца: что об этом говорят народные приметы

Среди наших предков существовало немало народных примет, связанных с куриными яйцами. Например, издавна верили, что их нельзя выносить из дома после заката или заносить в дом к востоку.

Особенно важный запрет касался того, что куриные яйца нельзя одалживать. А если такая потребность все же возникла, то их нужно просто отдать. То есть одолженные несколько яиц, которые вы дали своей соседке для выпечки, нельзя просить вернуть. Почему? Наши предки верили, что так вы заберете весь негатив другого человека на себя.

Также нельзя давать соседям яйца на разведение. В народе говорили, что у вас самих все куры тогда переведутся в ближайшее время.

Подкладывая яйца под наседку, запрещено делать это в воскресенье или в любой другой день до заката. Существовало поверье, что тогда из них вылупятся только петушки.

Говоря о подложении под наседку яиц, также следует запомнить, что их должно быть нечетное число. Если проигнорировать эту народную мудрость, то из них вообще ничего не вылупится.

В древности верили, что яйца без желтков несут петухи, поэтому они приносят несчастье в дом. Их пытались как можно быстрее выбросить в мусор.

Если вы нашли под дверью подброшенное яйцо (или несколько), это означает, что на вас или членов вашей семьи приводят уроки недоброжелатели.

Яйцо, которое курица снесла в Страстную пятницу, считали оберегом, поэтому его хранили и оставляли в хлеву со домашней птицей.

Чтобы не оттолкнуть от себя удачу и не навлечь беды, не стоит разбивать сырое куриное яйцо об угол стола.

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