Ни в коем случае не подкармливайте эти растения древесной золой, потому что урожая не будет

Древесная зола содержит 30 полезных микроэлементов, среди которых натрий, магний, медь, калий, цинк, кальций и сера, поэтому это очень полезное удобрение. Но для некоторых культур оно может оказаться опасным — и вот почему.

Конечно, чтобы получить богатый урожай, необходимо подкармливать огородные культуры. Тогда растения будут хорошо расти и не будут болеть. Многие опытные огородники предпочитают органические удобрения, которые не имеют никаких химических составляющих. К ним относится древесная зола. Однако не всем культурам будет полезна такая подкормка. Рассказываем, какие растения нельзя подкармливать золой, потому что урожая не будет.

Какие растения нельзя подкармливать древесной золой

Древесная зола – одно из самых полезных универсальных удобрений, она предотвращает окисление почвы, улучшает ее структуру, защищает овощи от болезней и отпугивает вредителей. Но есть растения, которые нельзя ею подкармливать, потому что они любят кислую почву.

Редька. Если удобрить эту культуру золой, растение может выпустить стрелы, потому урожая не будет.

Если удобрить эту культуру золой, растение может выпустить стрелы, потому урожая не будет. Щавель любит слабокислую почву — если подкормить культуру древесной золой, она просто погибнет.

любит слабокислую почву — если подкормить культуру древесной золой, она просто погибнет. Арбузы. Древесная зола раскисляет почву — если подкормить арбузы, они просто начнут гнить и не будут расти.

Древесная зола раскисляет почву — если подкормить арбузы, они просто начнут гнить и не будут расти. Цветы – рододендрон, гортензия, садовая азалия, вереск, папоротник и ландыш. Эти цветы относятся к группе растений-ацидофилов, то есть любят кислые почвы. А древесная зола раскисляет землю, поэтому этим растениям не подходит такая подкормка.

Читайте также:

7 сортов картофеля, которые дают самый высокий урожай: с одного куста будете собирать ведро клубней

Что необходимо успеть сделать на огороде и в саду до начала февраля

Что категорически нельзя сажать у малины, потому что урожая не будет: советы опытных огородников