Ни в коем случае не покупайте квартиру выше седьмого этажа: американские ученые рассказали почему

Сегодня молодые люди часто покупают квартиры как можно выше. Мол, открывается великолепный вид на город. Однако, оказывается, согласно исследованиям американских ученых, лучше выбирать для жизни квартиру не выше седьмого этажа.

Какие этажи считаются лучшими для проживания

После проведения долгих исследований, американские ученые пришли к выводу, что для проживания лучшими являются квартиры, расположенные между 1 и 7 этажами. А вот проживание на этажах выше может оказаться опасным. Причина кроется в магнитном поле Земли. Известно, что оно слабеет с высотой, поэтому создается риск большей нагрузки на сердечнососудистую, иммунную и нервную системы.

Еще одним доводом против жизни выше седьмого этажа в многоквартирном доме является то, что жители сталкиваются с высоким уровнем электромагнитного излучения. Хотя бытовые приборы и проводка работают одинаково на любой высоте, однако железобетонная конструкция препятствует прохождению электромагнитных волн. Потому они циркулируют по всей площади квартиры. Часть фона отдается именно на более высокие этажи.

На каком этаже лучше жить в многоэтажном доме

Какой этаж в доме самый безопасный для здоровья / Фото: Pexels

Согласно медицинской статистике, люди, живущие на высоких этажах (выше седьмого этажа), чаще болеют. Были зафиксированы случаи развития мигрени и депрессивного расстройства. Врачи упоминают также и о негативных последствиях вибраций, влияющих на организм. Обычно верхние этажи небоскребов находятся в постоянной вибрации, почти не ощущаемой человеком. Но из-за нее возникают непонятные ощущения сильной тревоги.

Обоснованы аргументы и от экологов. Они утверждают, что воздух выше седьмого этажа более загрязнен. Через фабрики и заводы в нем скапливаются вредные вещества (от 30 метров над землей и выше), значительно превышающие допустимый уровень нормы. Особенно опасно селиться на таких этажах семьям с маленькими детьми и пожилым людям.

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