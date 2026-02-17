ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
176
Время на прочтение
2 мин

Ни в коем случае не посадите эти культуры рядом с чесноком, потому что потеряете будущий урожай

Некоторые растения угнетают рост чеснока, истощают почву и лишают его возможности сформировать полноценные головки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие самые плохие соседние растения для чеснока

Какие самые плохие соседние растения для чеснока / © unsplash.com

Чеснок может казаться неприхотливой культурой, но на самом деле он очень чувствителен к соседству. Некоторые растения настолько истощают почву или выделяют вещества, которые мешают ему расти, что даже здоровый чеснок начинает желтеть, ослабевать и формирует мелкие, рассыпчатые головки. В некоторых случаях урожая не будет вообще, потому что растение просто не выдерживает конкуренции. Чтобы не загубить будущий урожай, важно знать, с какими культурами чеснок категорически нельзя сажать рядом.

Какие культуры являются плохими соседями для чеснока

  1. Фасоль и горох. Бобовые — самые плохие соседи для чеснока. Хотя они обогащают почву азотом, именно его избыток чеснок переносит очень тяжело. Корни начинают гореть, листья желтеют, а головки формируются очень маленькие. К тому же, в азотной среде чеснок быстро загнивает.

  2. Капуста и все крестоцветные. Эти растения активно убирают из почвы кальций и серу — элементы, которые критически важны для формирования крупных и плотных головок чеснока. Рядом с капустой чеснок растет медленно, не делится на зубцы или дает очень маленький урожай.

  3. Огурцы любят влажную, рыхлую почву, тогда как чеснок нуждается в более сухой среде. Такое соседство создает идеальные условия для загнивания корней чеснока. Кроме того, огурцы вытягивают из земли калий, из-за чего чеснок слабеет и часто болеет.

  4. Клубника. Это один из самых депрессивных соседей для чеснока. Клубника забирает из почвы те же микроэлементы, что и чеснок, из-за чего ему просто не хватает питательных веществ. В результате чеснок формирует тонкие стебли, мелкие головки и плохо сохраняется зимой.

  5. Спаржа. Спаржа имеет мощную глубокую корневую систему, которая высасывает из почвы максимальное количество минералов. На этой грядке для чеснока не остается ничего, он буквально лишен питательных микроэлементов. В результате такого соседства рост чеснока останавливается на начальной стадии, а головки не формируются совсем.

С какими культурами рядом лучше всего садить чеснок

Чеснок отлично уживается с морковью, свеклой, томатами, перцем, салатами, луком и большинством видов зелени. Такое соседство даже улучшает его рост и защищает грядку от вредителей.

Дата публикации
Количество просмотров
176
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie