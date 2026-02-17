Ни в коем случае не посадите эти культуры рядом с чесноком, потому что потеряете будущий урожай

Какие самые плохие соседние растения для чеснока / © unsplash.com

Чеснок может казаться неприхотливой культурой, но на самом деле он очень чувствителен к соседству. Некоторые растения настолько истощают почву или выделяют вещества, которые мешают ему расти, что даже здоровый чеснок начинает желтеть, ослабевать и формирует мелкие, рассыпчатые головки. В некоторых случаях урожая не будет вообще, потому что растение просто не выдерживает конкуренции. Чтобы не загубить будущий урожай, важно знать, с какими культурами чеснок категорически нельзя сажать рядом.

Какие культуры являются плохими соседями для чеснока

Фасоль и горох. Бобовые — самые плохие соседи для чеснока. Хотя они обогащают почву азотом, именно его избыток чеснок переносит очень тяжело. Корни начинают гореть, листья желтеют, а головки формируются очень маленькие. К тому же, в азотной среде чеснок быстро загнивает. Капуста и все крестоцветные. Эти растения активно убирают из почвы кальций и серу — элементы, которые критически важны для формирования крупных и плотных головок чеснока. Рядом с капустой чеснок растет медленно, не делится на зубцы или дает очень маленький урожай. Огурцы любят влажную, рыхлую почву, тогда как чеснок нуждается в более сухой среде. Такое соседство создает идеальные условия для загнивания корней чеснока. Кроме того, огурцы вытягивают из земли калий, из-за чего чеснок слабеет и часто болеет. Клубника. Это один из самых депрессивных соседей для чеснока. Клубника забирает из почвы те же микроэлементы, что и чеснок, из-за чего ему просто не хватает питательных веществ. В результате чеснок формирует тонкие стебли, мелкие головки и плохо сохраняется зимой. Спаржа. Спаржа имеет мощную глубокую корневую систему, которая высасывает из почвы максимальное количество минералов. На этой грядке для чеснока не остается ничего, он буквально лишен питательных микроэлементов. В результате такого соседства рост чеснока останавливается на начальной стадии, а головки не формируются совсем.

С какими культурами рядом лучше всего садить чеснок

Чеснок отлично уживается с морковью, свеклой, томатами, перцем, салатами, луком и большинством видов зелени. Такое соседство даже улучшает его рост и защищает грядку от вредителей.