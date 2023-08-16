Ни в коем случае не поступайте так: ошибки в умывании, из-за которых кожа стареет раньше времени

Ошибки при умывании лица могут негативно влиять на состояние кожи и ее старение. Как правильно умывать лицо?

Забудьте о сильном трении кожи

Для любого типа кожи, особенно для чувствительной и тонкой, важно избегать чрезмерного трения и натяжения эпидермиса во время умывания. Это приводит не только к повреждениям, но и к преждевременному старению, раннему появлению морщин. Специалисты рекомендуют использовать ватные диски и очищать лицо только легкими, мягкими круговыми движениями.

Лучше не использовать популярные сегодня салфетки для очищения. Замените их силиконовыми щеточками, тщательно отмывающими загрязнение с кожи, не повреждая ее. Только будьте осторожны и качественно промывайте щеточку после каждого использования.

Не пропускайте этап тонизации

Специалисты утверждают, что тонизация – один из важнейших этапов ухода за кожей, но ею часто пренебрегают. Тоник помогает подчистить остатки загрязнений и одновременно восстановить pH кожи после использования очистительных средств. Особенно важен этот этап для тех, у кого сухая кожа. Также тонизация нужна коже масляного типа для нормализации выделений.

Использование тоника также способствует лучшему проникновению крема, но важно подобрать такое средство, подходящее именно вашему типу кожи и содержащее полезные компоненты (гиалуроновая кислота, витамины, растительные экстракты).

Как и чем лучше умываться? / Фото: Pexels

Смывайте мицеллярную воду

Мицеллярную воду часто используют для очищения кожи и удаления макияжа. Однако специалисты не рекомендуют ее покидать. Мицеллы могут разрушать межклеточные связки, тем самым ухудшая барьерные функции кожи. Это приводит к появлению сыпи, повышенной чувствительности и сухости. Поэтому после использования мицеллярной воды смывайте ее с помощью геля или пенки для умывания.

Не очищайте кожу слишком интенсивно

Особенно часто таким "грешат" те, у кого проблемная или масляная кожа. Часто они умываются несколько раз в день, используя скрабы и другие очищающие средства. Однако такой подход не совсем верен, ведь ведет к нарушению гидролипидного барьера и только усугубляет проблемы. Если чрезмерно очищать кожу, это приводит к ее пересушиванию, активизации работы сальных желез, что станет причиной дополнительного блеска и появления воспаления. Также специалисты не рекомендуют злоупотреблять антибактериальными средствами, ведь они нарушают микробиом кожи.

Не используйте для лица и тела одно полотенце

Полотенцем, которым вы вытираете тело после душа, нельзя вытирать лицо и наоборот. В теплой и влажной среде бактерии в волокнах очень быстро размножаются, попадают на кожу лица и вызывают разные проблемы. Полотенце для лица рекомендуется стирать не реже одного раза в три дня. Можно также использовать специальные бумажные полотенца для поддержания чистоты кожи.

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