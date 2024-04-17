Ни в коем случае не сажайте близко от дома: популярное растение, которое привлекает клещей и образовывает плесень

Многие растения привлекают садоводов своим экзотическим видом. Однако некоторые приносят не только эстетику, но и проблемы. Поэтому следует всегда узнавать больше о любом растении, которое вы собираетесь усадить возле дома.

Например, есть одно популярное растение, которое имеет приятный внешний вид, но может привлекать во двор клещей, разрушит фундамент и даже приведет к образованию плесени.

Речь идет о папоротнике. Это красивое и неприхотливое растение очень полюбилось многим дачникам и садоводам. Зелень требует минимального ухода, быстро разрастается и создает экзотический дизайн приусадебного участка.

Хотя папоротник и имеет много преимуществ, не стоит забывать и о его существенных недостатках, некоторые из которых могут даже отрицательно повлиять на здоровье членов семьи и домашних питомцев.

Почему папоротник опасно высаживать возле дома:

Разветвленные и мощные корни могут попадать в фундамент и разрушать его. Это растение испаряет большое количество влаги, поэтому, если сажать его слишком близко к стенам дома, это приведет к появлению плесени и гниению из-за повышенной влажности. Папоротник привлекает клещей и некоторых других насекомых, которые могут быть опасны для здоровья. У людей, склонных к аллергии, папоротник вызывает неприятные симптомы. Это растение вытесняет и угнетает некоторые другие культуры, которые растут слишком близко от него.

Если вы все-таки решили посадить папоротник, следует обратить внимание, что его рост придется ограничивать. Садоводы советуют обрезать растение, ведь оно очень быстро разрастается, а избавиться от него слишком сложно.

Наши предки также верили, что сажать папоротник у дома не самая лучшая идея. Было мнение, что это растение притягивает невзгоды и извлекает из людей их энергию.

Это вовсе не означает, что вы не можете использовать папоротник для создания ландшафтного дизайна в своем садике. Эксперты советуют сажать ее подальше от зданий, где она не будет мешать и не будет глушить другие культуры. Хороший вид она будет выглядеть у дорожек.

Читайте также: