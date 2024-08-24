Ни в коем случае не сажайте в саду эти три дерева, если не хотите, чтобы они притянули молнию

Существует три вида деревьев, которые не рекомендуется сажать у дома, потому что они отличаются высокой способностью притягивать молнию.

Когда вы выбираете, какие деревья высадить у себя во дворе, важно учитывать не только их декоративную ценность или плодовитость, но и потенциальные риски, которые они могут создать на участке. К примеру, говорят специалисты, некоторые деревья чаще других притягивают к себе молнию, что может быть крайне опасно.

Итак, что это за деревья:

Дуб – пожалуй, это самое электропроводящее дерево из всех. Наши предки даже верили, что сажать дуб у дома к несчастью, потому что в это дерево молнии попадают чаще всего.

– пожалуй, это самое электропроводящее дерево из всех. Наши предки даже верили, что сажать дуб у дома к несчастью, потому что в это дерево молнии попадают чаще всего. Тополь — еще одно довольно опасное дерево, притягивающее молнии. А еще хрупкие и тонкие ветки могут послужить причиной пожара или электрического поражения, если попадут на дом.

— еще одно довольно опасное дерево, притягивающее молнии. А еще хрупкие и тонкие ветки могут послужить причиной пожара или электрического поражения, если попадут на дом. Сосна – довольно уязвимое дерево для электрических разрядов. При этом если в сосну попала молния, то кора дерева может разлететься на расстояние до нескольких десятков метров. А это дополнительная опасность, как для вашего дома, так и для членов семьи.

Согласно статистке, из 100 ударов молнии 54 приходятся именно на дуб, 24 на топою и 6 на сосну. А это повод задуматься, хотите ли вы видеть эти деревья у себя на участке.

А вот липа или береза считаются более безопасными вариантами. Они могут стать украшением любого сада.

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