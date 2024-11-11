Ни в коем случае не вешайте эти игрушки на елку в 2025 году: они уже устарели и не понравятся Змее

До зимних праздников осталось совсем немного времени, ведь в 2024 году украинцы будут праздновать Николая 6 декабря, а Рождество 25 декабря по новому лианскому календарю. Поэтому стоит уже задуматься о том, как украсить новогоднюю елку.

Специалисты утверждают, что здесь, как и в любой сфере нашей жизни, существуют свои тренды, которые могут меняться от года к году. Чем не стоит украшать елку в 2025 году, чтобы она не выглядела устаревшей?

Массивные украшения на елку

Если в 2024 году в моде были максималистские тренды, когда на елку было принято вешать массивные украшения, большое количество цветов и игрушек, то в 2025 году все изменилось. Лучше украсьте елку изящными бантами, однотонными украшениями, маленькими игрушками, выбирая сдержанную палитру оттенков.

Новая актуальная тенденция – это минимализм и изысканность.

Цветные объемные гирлянды

Поскольку в прошлое отошел пестрый и массивный дизайн, то и объемные цветные гирлянды лучше оставить на чердаке до других времен. Эксперты отмечают, что они выглядят несколько устаревшим, а потому лишь испортят новогоднее настроение. Выбирайте мелкие фонарики, огоньки серебристого или золотистого сияния.

Слишком много блесток

Хотя празднование Нового года невозможно представить без блеска, однако не следует вешать слишком много световозвращающих или серебристых элементов, ведь тогда елка будет устаревшей. Лучше замените их интересными текстурами и орнаментами. Например, очень актуальны сейчас игрушки из фетра или дерева.

Классические цветовые схемы

Еще одна важная тенденция, которая становится популярной в 2025 году, это индивидуальный подход к украшению елки. Поэтому забудьте о классических красно-зеленых схемах. Нейтральные тона сейчас стали очень распространенными, но вы также можете выбирать и более нетипичные оттенки. К примеру, ярко розовый.

Декор из пластика

Вместо множества разнообразных игрушек и украшений из пластика все более актуальными становятся вещи, созданные своими руками из натуральных материалов. Также вы можете вместе со своей семьей вернуть к жизни старинные стеклянные игрушки, давно лежащие на вашем чердаке. Через пластиковые элементы елка может выглядеть дешево, а винтажный декор или созданные самостоятельно украшения придают их особому и неповторимому шарму.

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