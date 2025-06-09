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Ни в коем случае не выбрасывайте изношенных футболок: что сделать из старых вещей
Если в вашем шкафу есть несколько футболок, которые вы уже давно не носите, им можно подарить новую жизнь. Для этого нужно немного вашего времени — и ненужная одежда превратится в полезные вещи для домашнего обихода.
Что можно сделать из старых изношенных футболок: 6 креативных идей
Декоративные подушки. Если у вас есть футболки с интересным или ярким принтом, из них выйдут оригинальные наволочки. Для этого надо просто разрезать футболки на лоскутки и сшить их. Если есть желание, к наволочкам можно пришить несколько завязок, чтобы они не спадали с подушек.
Кроп-топ. Футболку с дырками или пятнами также не стоит отправлять на свалку. Ведь из нее можно сделать стильный кроп-топ или майку. Сначала посмотрите, где находится поврежденное или запятнанное место, а затем обрежьте его, а также избавьтесь от рукавов. Таким образом у вас получится модная летняя вещь, за которую не надо платить деньги.
Тряпки для уборки. Из старой одежды можно делать тряпки на кухню или в ванную комнату. Если у вас есть ненужные хлопковые футболки, ни в коем случае не выбрасывайте их. Натуральные ткани прекрасно впитывают воду, поэтому такие тряпки хорошо вытирают различные поверхности и не оставляют разводов. Просто разрежьте футболку на лоскутки — и ваши домашние помощницы готовы.
Сумка-шоппер. Еще один хороший вариант применения старой одежды. Просто обрежьте футболке рукава, горло завяжите в тугой узел и пришейте ручки к низу — ваша удобная и стильная сумка для покупок готова. Если не хочется пришивать ручки, их можно просто привязать, сделав несколько разрезов в футболке.
Стильный шарфик. Если у вас есть яркая футболка, просто разрежьте ее на полоски, заплетите их в косу — и ваш дизайнерский шарф готов.
Коврики на пол. Такие коврики будут идеальными для ванной комнаты, ведь хорошо впитывают влагу. Старые футболки надо нарезать на тонкие полоски и связать коврик крючком. Еще можно заплести из полосок косу, а затем сшить ее, придав форму квадрата, прямоугольника или круга.