Ни в коем случае не выбрасывайте изношенных футболок: что сделать из старых вещей

Декоративные подушки. Если у вас есть футболки с интересным или ярким принтом, из них выйдут оригинальные наволочки. Для этого надо просто разрезать футболки на лоскутки и сшить их. Если есть желание, к наволочкам можно пришить несколько завязок, чтобы они не спадали с подушек.

Кроп-топ. Футболку с дырками или пятнами также не стоит отправлять на свалку. Ведь из нее можно сделать стильный кроп-топ или майку. Сначала посмотрите, где находится поврежденное или запятнанное место, а затем обрежьте его, а также избавьтесь от рукавов. Таким образом у вас получится модная летняя вещь, за которую не надо платить деньги.

Тряпки для уборки. Из старой одежды можно делать тряпки на кухню или в ванную комнату. Если у вас есть ненужные хлопковые футболки, ни в коем случае не выбрасывайте их. Натуральные ткани прекрасно впитывают воду, поэтому такие тряпки хорошо вытирают различные поверхности и не оставляют разводов. Просто разрежьте футболку на лоскутки — и ваши домашние помощницы готовы.

Сумка-шоппер. Еще один хороший вариант применения старой одежды. Просто обрежьте футболке рукава, горло завяжите в тугой узел и пришейте ручки к низу — ваша удобная и стильная сумка для покупок готова. Если не хочется пришивать ручки, их можно просто привязать, сделав несколько разрезов в футболке.

Стильный шарфик. Если у вас есть яркая футболка, просто разрежьте ее на полоски, заплетите их в косу — и ваш дизайнерский шарф готов.