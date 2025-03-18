Ни в коем случае не выбрасывайте пластиковые бутылки: 8 способов применения на огороде

Этой таре можно легко найти полезное предназначение на огороде и в саду, что позволяет дать бутылкам второй шанс на жизнь.

Сегодня много напитков и продуктов продается в пластиковых бутылках, поэтому в каждом доме их накапливается куча. Не нужно выбрасывать эти емкости, лучше подарить им новую жизнь и с пользой применить их на своем огороде. Рассказываем, что можно сделать из пластиковой тары для сада и огорода.

Что можно сделать из ненужных пластиковых бутылок для сада и огорода: полезные лайфхаки

Мини-теплицы. Такая тара может стать хорошей емкостью для выращивания рассады. Следует отрезать верхнюю часть бутылки, насыпать в нижнюю часть земли, посадить рассаду и накрыть крышкой. Таким образом, можно создать тепличные условия для любых огородных культур. Декоративные элементы для сада и огорода. Из пластиковой тары можно сделать множество декоративных украшений – цветы, лебеди, вазы и т.д. Можно посмотреть видео в интернете, как это правильно делать своими руками, и вам не придется тратиться на дорогие украшения для сада. Система полива. Пластиковая тара идеально подойдет для создания автоматической системы поливки растений, обеспечивая им постоянный доступ к влаге. Вертушки. Из пластиковых бутылок можно сделать декоративные вертушки на ножках для своего сада, которые не только будут хорошим декором, но и будут отпугивать вредителей и грызунов. Горшки для цветов и овощей. Если на вашем приусадебном участке мало места или кончились емкости и некуда сажать цветы и рассаду, пластиковые бутылки могут заменить горшки. Защита стволов молодых деревьев. Чтобы молодые деревца не грызли зайцы и мыши, можно разрезать пластиковые бутылки вдоль и нанизать их на стволы. Такая защита не позволит повредить растение. К тому же, пластик будет защищать молодые деревья от сильных морозов. Декоративное ограждение. Пластиковые бутылки часто используют как декоративное ограждение для клумб или грядок. Рассеиватель воды. Если вы пользуетесь шлангом для полива огородных культур, вам пригодится пластиковая бутылка. Из нее можно сделать рассеиватель воды, который поможет равномерно распределять воду на растения, не повреждая их. Особенно такое устройство будет полезно для поливки молодых и хрупких растений, нуждающихся в осторожном уходе.

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