Ни в коем случае не выбрасывайте старое сало: вот что с ним можно сделать

Если у вас есть старое сало, ему можно дать новую жизнь и применить не только в кулинарии, но и в быту.

Сало – это настоящее национальное лакомство. Но со временем оно желтеет, обветривается и становится жестким. Однако не торопитесь его выбрасывать, старое сало можно реанимировать. Оказывается, продукт можно не только есть, но и применить для хозяйственных нужд. Рассказываем об идеях применения старого сала в кулинарии и быту.

Что можно сделать из старого сала: самые лучшие идеи для применения

Смалец. Старое сало можно перетопить на смалец и использовать его вместо сливочного или растительного масла. Нарежьте пожелтевшее сало на маленькие кусочки и пожарьте на сковороде до коричневого цвета. Слейте смалец в банку и храните в холодильнике. Шкварки можно употреблять, добавляя в картофель или яичницу.

Старое сало можно перетопить на смалец и использовать его вместо сливочного или растительного масла. Нарежьте пожелтевшее сало на маленькие кусочки и пожарьте на сковороде до коричневого цвета. Слейте смалец в банку и храните в холодильнике. Шкварки можно употреблять, добавляя в картофель или яичницу. Косметическое средство. Сало прекрасно увлажняет и смягчает кожу, а также укрепляет корни волос. Для этого продукт нужно перекрутить на мясорубку и нанести на кожу или корни локонов, подержать 5 минут и тщательно смыть теплой водой. Волосы нужно вымыть с шампунем как обычно.

Сало прекрасно увлажняет и смягчает кожу, а также укрепляет корни волос. Для этого продукт нужно перекрутить на мясорубку и нанести на кожу или корни локонов, подержать 5 минут и тщательно смыть теплой водой. Волосы нужно вымыть с шампунем как обычно. Средство для смазки. Старым салом можно смазывать дверные петли, шарниры и другие механизмы, чтобы они хорошо работали и не скрипели. Также старым салом можно смазывать ножи, так они будут лучше резать.

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