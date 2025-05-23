Можно стирать белье на ночь по народным приметам / © Pixabay

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После стирки люди обычно развешивают вещи для сушки, но древнее поверье предупреждает, что делать это нежелательно и может иметь негативные последствия.

Наши предки верили, что в ночное время пробуждаются темные силы — черти, демоны и прочая нечисть, пытающаяся проникнуть в мир людей.

Именно поэтому запрещали оставлять белье сушиться на ночь — как на улице, так и дома, ведь это могло привлечь негативную энергетику и злые сущности.

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Чтобы избежать этого, люди пытались стирать раньше днем, чтобы вечером уже снять сухую одежду.

Существовало убеждение, что ночная сушка одежды впитывает в себя зловещую энергию, что впоследствии может вызвать головную боль у того, кто будет ее носить.

Кроме того, считалось, что вещи, оставившие сушиться на улице до утра, могут стать мишенью для проклятий от недоброжелателей.

По старинным верованиям, если сушить одежду в ночное время под лунным светом, это может привести к привлечению болезней, неудач и даже психических расстройств.

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Напротив, солнечные лучи оказывают целебное и положительное действие на вещи.

Кроме того, утром стирка также считается нежелательной, ведь существует поверье, что тогда можно потерять свою удачу. Оптимальное время для стирки — предобеденный период.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а только как вероятность событий, создателем которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь на лучшее.