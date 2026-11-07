Ни за что бы не завел: три популярные породы собак, от которых кинолог держится подальше

Три породы собак, которых кинолог никогда бы не завел / © Associated Press

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Известный кинолог и специалист по поведению собак Уилл Атертон назвал три породы, которых он никогда бы не выбрал для себя. Среди причин — проблемы со здоровьем, недобросовестное разведение и трудности с дрессировкой.

Об этом сообщило издание British Brief.

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Французский бульдог

Первой породой в списке стал французский бульдог. Несмотря на дружелюбный характер и популярность этих собак, эксперт обеспокоен проблемами, возникающими из-за их массового разведения.

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По словам Атертона, он всё чаще сталкивается с французскими бульдогами, страдающими неврологическими нарушениями. Они могут вызывать сложные поведенческие проблемы, которые чрезвычайно трудно исправить.

Кроме того, из-за особенностей строения черепа и плоской морды представители этой породы подвержены проблемам с дыханием.

Американский булли XL

Второй породой, от которой кинолог советует держаться подальше, стал американский булли XL. Главная причина — стремительный рост популярности этих собак, который, по мнению специалиста, привел к бесконтрольному разведению.

Атертон пояснил, что изначально селекционеры стремились создать сильную собаку-компаньона с менее выраженной агрессией. Однако по его словам, недобросовестное разведение привело к появлению животных с нежелательными поведенческими чертами.

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Эксперт также обратил внимание на случаи нападений таких собак со смертельным исходом в Великобритании. Впоследствии в Англии и Уэльсе ввели строгие ограничения на содержание породы XL Bully.

Сибирский хаски

Третье место в списке занял сибирский хаски. В отличие от предыдущих пород, главная причина такого выбора связана не со здоровьем или разведением, а с особенностями характера.

Хаски — выносливые и энергичные собаки, которых выводили для работы в суровых климатических условиях. В то же время их независимость и упрямство могут стать настоящим испытанием для владельцев.

Атертон подчеркнул, что этих собак чрезвычайно сложно дрессировать, а исправление нежелательного поведения требует значительных усилий.

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По словам кинолога, по характеру хаски иногда больше напоминают кошек, чем собак. Именно поэтому он не хотел бы заводить представителя этой породы.

Напомним, что некоторые популярные породы собак могут потребовать дорогостоящего лечения или особого ухода. Ветеринар Рэйчел Сиу рассказала, какие пять пород она лично бы не выбрала и почему.

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