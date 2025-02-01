Ни за что не догадаетесь причину: зачем на куртках делают два замка

Куртки с двойными замками обрели популярность не только из-за своего стильного дизайна, но и благодаря практичности. Такая конструкция позволяет лучше регулировать посадку, повышает комфорт во время ношения и обеспечивает дополнительную защиту от непогоды.
Есть ли другие типы двусторонних молний?
Да, но они не используются в одежде, например в куртках. Есть молнии "head-to-head" (голова к голове), в которых бегунки направлены друг к другу и смыкаются при закрытии молнии.
Такие молнии чаще применяются в сумках, рюкзаках и чемоданах. Их уникальное преимущество заключается в том, что можно легче застегнуть переполненный чемодан, увлекая бегунки с обеих сторон. Если вы носите рюкзак, удобно расстегивать его с одной или обеих сторон, не открывая всю молнию полностью.
Также полезна эта конструкция для палаток, поскольку позволяет открывать или закрывать молнию с одного или обоих концов.
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