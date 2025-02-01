Ни за что не догадаетесь причину: зачем на куртках делают два замка

Двухамочные (двусторонние) молнии "tail-to-tail", часто используемые в куртках, — это длинные фронтальные застежки-молнии с двумя (двойными) бегунками из металла или пластика. Они могут двигаться вдоль молнии, открывая или закрывая ее в противоположных направлениях одновременно. Когда бегунки двигаются друг к другу, молния расстегивается, а когда расходятся – застегивается.

Эта уникальная конструкция позволяет владельцу куртки регулировать открытие или закрытие в обоих направлениях для следующих целей:

Обеспечение лучшей вентиляции в верхней части (грудях) или нижней зоне (живот и пах), изменяя уровень открытости.

в верхней части (грудях) или нижней зоне (живот и пах), изменяя уровень открытости. Регулировка температуры тела оставляя куртку застегнутой сверху, но открывая нижнюю часть для лучшей циркуляции воздуха.

оставляя куртку застегнутой сверху, но открывая нижнюю часть для лучшей циркуляции воздуха. Повышение комфорта , расстегивая снизу для уменьшения ограничений в движении, особенно во время сиденья.

, расстегивая снизу для уменьшения ограничений в движении, особенно во время сиденья. Упрощение доступа к внутренним карманам, открывая нижнюю часть молнии.

Как пользоваться двусторонней молнией

Главное правило для удобного использования – убедиться, что оба бегунки полностью находятся в нижнем положении перед тем, как вставлять свободный край молнии в оба замка. Затем, удерживая нижний бегунок на месте, нужно потянуть верхний бегунок вверх для застегивания. Чтобы открыть нижнюю часть молнии, просто потяните нижний бегунок вверх.

Для полного расстегивания следует одновременно тянуть оба бегунка вниз, применяя силу в противоположных направлениях, пока они не сойдут с края молнии.