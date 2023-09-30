Ни за что не догадаетесь: зачем натирать обувь лимонной кислотой

Лимонная кислота используется не только на кухне. Ею можно решать многие бытовые проблемы. К примеру, натирать замшевую обувь.

Лимонная кислота может выступать как превосходное чистящее средство. В частности, ею можно очищать замшевую обувь.

Зимой на поверхности обуви из замши часто появляются белые пятна и другие загрязнения. Их достаточно трудно избавиться даже с помощью проверенных средств. В таком случае на помощь придет именно лимонная кислота.

Просто растворите четыре столовых ложки вещества в четырех стаканах воды, а затем аккуратно обработайте любимую пару замшевой обуви. Оставьте на десять минут, затем протрите чистой тряпкой и просушите. От пятен не останется и следа.

А вот концентрированную уксусную кислоту для очищения замшевой обуви использовать запрещено. Она может испортить любимую пару. Тем более что уксусная кислота токсична и может вызвать ожог при попадании на кожу.

Как правильно чистить замшевую обувь в домашних условиях от соли и белых пятен.

Перед тем, как приступать к удалению пятен, обувь нужно тщательно подсушить и обработать специальной щеточкой против направления ворса:

Подойдет обычная резинка – натрите проблемный участок и подержите 10-15 минут над паром. Можно использовать корку черного хлеба, которую нужно перед этим подсушить, а затем натереть ею пятно. Из раствора воды и нашатырного спирта выйдет отличный очиститель замшевой обуви — соотношение 4:1. Также можно смешать обычное молоко и соду – возьмите 1 столовую ложку соды и 1 стакан молока, протрите обувь, дайте подсохнуть и затем пройдитесь чистой сухой тряпкой.

Солевые разводы на замшевой обуви также можно попытаться удалить с помощью смеси из воды (1 стакан), нашатырного спирта (1 столовая ложка) и перекиси водорода. Хорошими абсорбентами считается тальк, мел, детская присыпка. Их просто насыпают на пятно, оставляют на час, а затем протирают специальной щеткой.

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