Ни за что не догадаетесь: зачем украинцам советуют класть пузырчатую пленку в холодильник

Обычно пузырчатую или воздушно-пузырчатую пленку используют, когда нужно упаковать посылку. Но мало кто догадывается, что он полезен и для других целей.

Если, например, положить ее в холодильник, можно облегчить себе жизнь.

В самом деле, вы можете хранить в своем холодильнике очень много совершенно неожиданных вещей. Как мел, разделочная доска или губка. Мел и губка прекрасно поглощают лишнюю влагу, а разделочная доска может стать дополнительной полкой, когда в холодильнике нет места. Но зачем нам пузырчатая пленка?

Прежде всего благодаря своей структуре такая пленка поможет защитить деликатные продукты от смятия, если дополнительно обернуть их ею перед тем, как положить в холодильник. Например, она будет полезна для сохранения мягких овощей или фруктов, чтобы они дольше выглядели свежим.

Можно даже положить пузырчатую пленку в отсек для овощей и это также будет эффективным решением для защиты продуктов.

Есть еще одна немаловажная причина, почему такая пленка идеально подходит для холодильника. С ней вам будет гораздо проще поддерживать чистоту внутри прибора. Все мы знаем, как часто полки в холодильнике загрязняются, на них могут оставаться остатки пищи. Мытье холодильника занимает много времени и утомительно. Однако, если вы положите пузырчатую пленку на все полки, вам нужно будет время от времени заменять ее на новую.

Не менее важным свойством этой пленки является сохранение температуры. Поэтому вы можете обертывать ею холодные или горячие продукты, чтобы они некоторое время оставались такими.

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