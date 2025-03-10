Никаких "Міша", "Стьопа" или "Діма": как на украинском языке правильно произносить распространенные мужские имена

Иногда, общаясь, можно услышать, как родственников или друзей называют именами, звучащими как суржик. Более того, вы сами, возможно, иногда используете такие формы, являющиеся языковыми ошибками.

В украинском языке существует множество уникальных форм имен, некоторые из которых используются уже более тысячи лет. Поэтому следует знать правильные варианты некоторых популярных имен, таких как Дима, Миша и Степа, чтобы избежать ошибок в их употреблении.

Діма – Дмитро, Митько, Дмитрик, Дмитрусь;

– Дмитро, Митько, Дмитрик, Дмитрусь; Міша – Михайло, Мишко, Михайлик, Михась;

– Михайло, Мишко, Михайлик, Михась; Стьопа – Степан, Стець, Степко, Степанко.

Обратите внимание, что вместо суржиковых вариантов можно спокойно использовать уменьшительные формы. К тому же, редактор Ольга Васильева отметила, что украинский язык склоняется к открытым слогам, то есть заканчивающимся на гласную букву, а не согласную.

Языковед отметила: "Отсюда и максимально естественны мужские формы имен, которые заканчиваются на -ко. Они зафиксированы еще в граффити Софии Киевской конца Xl века: Степко, Михалько, Марко. То есть им более 1000 лет".

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