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Никаких "Міша", "Стьопа" или "Діма": как на украинском языке правильно произносить распространенные мужские имена

Никаких "Міша", "Стьопа" или "Діма": как на украинском языке правильно произносить распространенные мужские имена

Как на украинском языке сказать правильно "Дима", "Миша" и "Степа" / Фото: Фото из открытых источников

Иногда, общаясь, можно услышать, как родственников или друзей называют именами, звучащими как суржик. Более того, вы сами, возможно, иногда используете такие формы, являющиеся языковыми ошибками.

В украинском языке существует множество уникальных форм имен, некоторые из которых используются уже более тысячи лет. Поэтому следует знать правильные варианты некоторых популярных имен, таких как Дима, Миша и Степа, чтобы избежать ошибок в их употреблении.

  • Діма – Дмитро, Митько, Дмитрик, Дмитрусь;
  • Міша – Михайло, Мишко, Михайлик, Михась;
  • Стьопа – Степан, Стець, Степко, Степанко.

Обратите внимание, что вместо суржиковых вариантов можно спокойно использовать уменьшительные формы. К тому же, редактор Ольга Васильева отметила, что украинский язык склоняется к открытым слогам, то есть заканчивающимся на гласную букву, а не согласную.

Языковед отметила: "Отсюда и максимально естественны мужские формы имен, которые заканчиваются на -ко. Они зафиксированы еще в граффити Софии Киевской конца Xl века: Степко, Михалько, Марко. То есть им более 1000 лет".

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