Никаких морщин после 50 лет: в чем секреты молодости датских женщин

Красота датских женщин завораживает, особенно их ухоженная кожа, густые сияющие волосы и глаза невероятной красоты. И дело здесь не только в природных данных, эти женщины тщательно ухаживают за собой, поэтому выглядят моложе и медленнее стареют. Рассказываем, какие бьюти-привычки позволяют оставаться этим северным красавицам молодыми и свежими даже после 50 лет.

Какие секреты молодости датских женщин

Прекрасный макияж. Тяжелые тональные средства состарят даже самую юную представительницу прекрасного пола. А скандинавская внешность моментально испортится избытком декоративной косметики. Поэтому датские женщины предпочитают легкие текстуры, это могут быть флюиды, которые тонируют кожу, но не отягощают ее, оставляя здоровый и ухоженный вид лица.

Тяжелые тональные средства состарят даже самую юную представительницу прекрасного пола. А скандинавская внешность моментально испортится избытком декоративной косметики. Поэтому датские женщины предпочитают легкие текстуры, это могут быть флюиды, которые тонируют кожу, но не отягощают ее, оставляя здоровый и ухоженный вид лица. Натуральные компоненты в косметике. Женщины северных стран любят натуральную косметику с экстрактами лечебных растений. Поэтому в их уходовом арсенале преобладают кремы с природными составляющими, которые не только увлажняют, но и омолаживают кожу.

Женщины северных стран любят натуральную косметику с экстрактами лечебных растений. Поэтому в их уходовом арсенале преобладают кремы с природными составляющими, которые не только увлажняют, но и омолаживают кожу. Сауна. Дания славится тем, что ее жители любят отдых в сауне, потому что это не только приятно, но и очень полезно. За счет действия высокой температуры на тело, из организма через пот выводятся вредные вещества, стимулируется кровообращение и идет быстрое проникновение уходовых средств в кожу.

Дания славится тем, что ее жители любят отдых в сауне, потому что это не только приятно, но и очень полезно. За счет действия высокой температуры на тело, из организма через пот выводятся вредные вещества, стимулируется кровообращение и идет быстрое проникновение уходовых средств в кожу. Уход за телом. Датские женщины не забывают о теле, которое также нуждается в регулярном бережном уходе, особенно тогда, когда очень холодно. Своевременное питание и увлажнение лосьонами или молочком предупреждает преждевременное старение кожи, делает ее упругой и эластичной.

Датские женщины не забывают о теле, которое также нуждается в регулярном бережном уходе, особенно тогда, когда очень холодно. Своевременное питание и увлажнение лосьонами или молочком предупреждает преждевременное старение кожи, делает ее упругой и эластичной. Питание кожи. Так как в стране сухой и холодный климат, кожа лица страдает больше всего, потому постоянно пересыхает от воздействия низких температур. Поэтому датские женщины уделяют особое внимание ее питанию, на ночь наносят питательные кремы и маски, чтобы с утра лицо выглядело молодым и сияющим.

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