Никаких мушек и без выбрасывания земли: откройте четыре эффективных способа

Как вывести мушек из почвы / © unsplash.com

Это земляные мушки, или сциариды. Они не только досаждают своим постоянным роем над цветами, но и могут нанести вред молодым растениям. Личинки этих насекомых живут в верхнем слое почвы, питаются органическими остатками и корешками, из-за чего рассада начинает отставать в росте, увядать или болеть.

Многие цветоводы считают, что единственный способ избавиться от этих вредителей — полностью заменить землю. Однако это не всегда нужно. Есть несколько эффективных методов, которые помогут устранить мушек без лишних затрат и усилий.

Контролируйте влажность почвы

Избыточная поливка — главная причина размножения сциарид. Уменьшите частоту поливки, дайте верхнему слою земли хорошо просыхать между увлажнениями. В сухой среде личинки гибнут, а взрослые насекомые не могут откладывать новые яйца.

Разрыхляйте землю

Регулярное рыхление нарушает жизненный цикл мушек, насыщает почву кислородом и усложняет личинкам условия существования. Это простой, но очень эффективный прием, не требующий дополнительных затрат.

Используйте диатомит

Присыпание верхнего слоя почвы тонким слоем диатомита — природного инсектицида — поможет быстро уменьшить количество мушек. Это порошкообразное вещество безопасно для людей и растений, но губительно для насекомых, потому что повреждает их защитную оболочку.

Замените верхний слой земли

Если предыдущие шаги не дали желаемого эффекта, снимите 2–3 сантиметра зараженного грунта и замените его новым. Именно в верхнем слое насекомого откладывают яйца, поэтому это простое действие часто полностью решает проблему.

Дополнительные советы:

Временно можно поставить рядом клеевые желтые ловушки — они помогут отловить взрослых особей.

Проветривайте помещение и избегайте застоя влаги.

Для профилактики можно периодически возделывать землю настоем ромашки или слабым раствором марганцовки.

Регулярное соблюдение этих простых правил позволит поддерживать почву чистой, здоровой и пригодной для роста растений без использования агрессивной химии и лишних затрат.