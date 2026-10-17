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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Никаких строгих диет: 103-летняя блогер удивила секретами долголетия

Несмотря на солидный возраст, Кэрол три раза в неделю тренируется с личным тренером, а также занимается дома и в бассейне.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Долгожительница Кэрол Рот

Долгожительница Кэрол Рот / © Daily Mail

103-летняя блогер Кэрол Рот, ставшая звездой социальных сетей благодаря своей энергичности, молодому виду и изысканному стилю, раскрыла секреты своего долголетия. Среди главных факторов она называет активный образ жизни, правильное питание, общение с приятными людьми и позитивное отношение к жизни.

Об этом Кэрол Рот рассказала в интервью британскому изданию Daily Mail.

Физическая активность и позитивный настрой

Несмотря на солидный возраст, Кэрол три раза в неделю тренируется с личным тренером, а также занимается дома и в бассейне. По словам её сына Питера Рота, физическая активность помогает матери поддерживать здоровье и аппетит.

Сама блогер убеждена, что важно сохранять позитивный настрой и проводить время в хорошей компании.

«Я всегда счастлива», — отметила она, пояснив, что старается не задерживаться надолго в плохом настроении.

Любимая еда и уход за кожей

Кэрол не придерживается строгих диет и любит хлеб, пасту, фрукты, супы, сыр и мороженое. Также она не отказывается от любимых коктейлей, в частности от «личи-мартини».

Для ухода за кожей блогер каждый вечер использует косметические средства, в частности увлажняющие кремы и средства с ретинолом.

Кэрол стала популярной в TikTok в 2024 году после публикации видео о совместном походе за покупками с внуком. Ролики привлекли внимание миллионов зрителей, которые восхищались её внешностью, стилем и энергичностью.

«Мне 103 года, и я не чувствую себя старой», — подытожила блогер в беседе с Daily Mail.

Напомним, итальянские учёные провели исследование людей, проживающих более 100 лет, и обнаружили, что ключевую роль в здоровом старении может играть не только питание, но и характер.

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