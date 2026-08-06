Никаких вил и химии: эксперт рассказал, как спасти выгоревший газон в жару

Выгоревший газон снова позеленеет, если за ним правильно ухаживать в жару / © Associated Press

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Из-за аномальной жары и засухи владельцы частных домов часто сталкиваются с проблемой выгоревших и пожелтевших газонов, которые теряют свой привлекательный вид. В панике садоводы начинают массово скупать разнообразные чудо-средства и даже не подозревают, что такое активное вмешательство только вредит траве.

Об этом пишет Daily Mail.

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Почему не стоит паниковать из-за сухой травы

Глава британской Ассоциации газонов Дэвид Хеджес-Говер успокаивает, что сухая и жаркая погода на самом деле не способна убить газон, ведь трава эволюционировала и выживала в течение сотен тысяч лет. Специалист называет ее настоящим суперрастением, которое является наиболее адаптивным на планете и обязательно вернет свой фирменный зеленый цвет.

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Эксперт отмечает, что во время засухи лучшим решением будет просто оставить газон в покое и минимизировать любой уход. По его прогнозам, как только температура воздуха снизится и снова пойдут дожди, травяной покров полностью восстановится и зазеленеет буквально за четыре-шесть недель.

Вредные мифы об увлажнении и аэрации

Многие садоводы пытаются спасти ситуацию с помощью специальных химических увлажнителей, что является крайне опасной ошибкой. Дэвид Хеджес-Говер предупреждает, что такие средства содержат вечные химикаты (PFAS), которые серьезно повреждают структуру почвы, а без достаточного количества воды их использование абсолютно бессмысленно.

Еще одной распространенной ошибкой является попытка разрыхлить твердую землю с помощью обычных садовых вил. Хотя большинство людей свято верят, что это помогает декомпрессировать почву, на самом деле зубцы инструмента лишь сильнее раздвигают и трамбуют землю вокруг себя.

Специалист напоминает, что садовые вилы создавались исключительно для работы на клумбах и грядках, а не для газонов. Для правильной аэрации травяного покрова он советует применять специальный полый аэратор, извлекающий небольшие цилиндры грунта и позволяющий системе дышать самостоятельно.

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Опасность летних удобрений

Использование любых удобрений с высоким содержанием солей в период засухи гарантированно сожжет траву еще сильнее. Даже если растение находится в состоянии вынужденного покоя, агрессивные химические соединения нанесут ему непоправимый вред.

Эксперт подчеркивает, что опасность представляют не только синтетические препараты, но и очень популярные органические подкормки. К примеру, обычный куриный помет содержит критически высокое количество соли, которое может окончательно остановить естественный процесс восстановления газона.

Для безопасного ухода специалист рекомендует выбирать современные экологические удобрения с низким индексом NPK (азот, фосфор, калий). Лучшим вариантом станут безопасные смеси, изготовленные на основе переработанных пищевых отходов, мягко питающих почву без риска ожогов.

Основной этап подкормки следует перенести на конец осени, сознательно удвоив рекомендованную изготовителем норму внесения. Поскольку после летнего зноя трава полностью исчерпывает свои внутренние резервы, ей понадобится дополнительный объем полезной пищи для полноценного восстановления и зимовки.

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Напомним, аномальная жара и засуха становятся настоящим испытанием и для огородников. Палящее солнце способно за несколько дней уничтожить весь огород , если вовремя не принять меры. Чтобы сохранить урожай и помочь растениям пережить температурный стресс, необходимо придерживаться комплексного подхода.

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