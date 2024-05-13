Никаких "здрасьтє" и "прівєт": как здоровались в Украине 60-80 лет назад

Во второй половине двадцатого столетия не было столько русизмов, как сейчас. Особенно это касается приветствий. Наш язык на самом деле имеет очень много слов и словосочетаний, которыми можно поздороваться. Во многих регионах Украины так здороваются и по сей день. Рассказываем, как здоровались наши дедушки и бабушки в прошлом веке, ссылаясь на обсуждение в одной из языковых групп на Facebook.

Как здоровались в Украине во второй половине ХХ века

Весьма интересно, но украинцы в 60-80 годах прошлого века кроме приветствия "Добрый день!" использовали еще и другие словосочетания, которые на первый взгляд совсем не похожи на приветствия. Такие формы на сегодняшний день практически не употребляются или так здороваются совсем старики.

Мое уважение!

Слава Иисусу! – Навеки слава!

Удачи Боже или Боже помоги! – Говорил Бог, чтоб и тебе помог!

Здоровыми будьте!

В комментариях к обсуждению пишут, что приветствие "Слава Иисусу Христу" часто употреблялось, когда люди сходились на похороны.

Также отмечается, что в западных регионах нашей страны до сих пор можно услышать поздравления среди пожилых людей: "Помогай Боже". На что в ответ говорят: "Дай Божье счастья!" или "Спасибо, дай Бог Вам!"

Как еще можно красиво поздороваться на украинском

На самом деле слово "привіт" также можно употреблять, ведь все славянские языки происходят из праславянского, поэтому имеют много одинаковых лексем на обозначение одного и того же понятия. А чтобы разнообразить свой лексический запас, можно для приветствия использовать еще и слова и словосочетания:

"вітаю";

"мої вітання";

"доброго ранку";

"добридень або добрий день";

"добривечір або добрий вечір";

"здоров був";

"здоров'ячка";

"здоровенькі були";

"здрастуй";

"здрастуйте";

"уклін";

"моє шанування".

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