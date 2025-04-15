Никакого Колі или Ніколая: как правильно называть украинским языком

Коля, Ніколай или Микола: как правильно на украинском / © unsplash.com

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Любое имя, несмотря на свое происхождение, прошло определенные трансформации в разных языках, как в произношении, так и в написании. И не следует игнорировать эти изменения, как это происходит с именем “Микола”

Имя Микола берет свое начало от древнегреческого имени Николаос, которое можно перевести как “победитель народов”. Это имя широко распространено среди разных народов и претерпело адаптации в разных языках.

В некоторых случаях оно трансформировалось через греческую или латинскую транслитерацию с буквой “Н”, приобретая формы, такие как Николау, Николас, Николя, Николай, Никулас, Никлаус и другие .

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Есть также дамские варианты этого имени, посреди которых Николь, Николетта, Никки .

Существует несколько языков, в которых имя пишется через “М”: в словацком - Mikuláš, польском - Mikołaj, венгерском - Miklós, белорусском - Николай, алтайском - Муклай, чешском - Mikuláš. Украинское имя тоже звучит как Микола.

Отчество будет Миколаївна или Миколайович.

Интересно, что сокращенная форма имени — Коля — приобрела популярность в ХХ веке, в советскую эпоху. Существует интересная версия ее возникновения: жена царя Николая II нежно называла его “Николя”, французской манерой, а Коля - это сокращение от этого имени.

В украинской традиции для такого сокращения используется другая форма, ведь мы добавляем суффиксы -ка, -это: Миколка, Микольцьо чи Микула. Эти формы можно считать ласкающими, равно как и Коля, Колюня, Колюньо, Колюся.

Обратите внимание, что для латинской транслитерации имени в загранпаспорте или ID карточке используется украинский вариант Микола, поэтому имя записывается как Mykola.

У родителей есть возможность выбирать любую форму имени, например, Никас или Николас. Иногда это обусловлено модными тенденциями или влиянием кино, а иногда обосновано, если один из родителей принадлежит к национальному меньшинству или является иностранцем.

Однако не рекомендуется использовать жаргонные варианты , такие как Кока или Колян, а также русифицированные формы - Колюша, Коляша или Ніколаша, поскольку суффикс -ша, характерный для имен в украинском языке (например, Танюша), не подходит для мужских имен.

Еще одним минусом является то, что при переводе украинского имени на русский меняется его написание, хотя для аналогичных имен из других языков такой практики не существует.

Микола часто описывается как человек с аналитическим умом, сдержанный и сосредоточенный на делах. Поэтому важно относиться к этому имени с уважением.