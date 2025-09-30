Как отмыть духовку без химии / © Фото из открытых источников

Секрет метода заключается в природных свойствах лимонной кислоты и пара: они мягко растворяют даже устаревший жир, не выделяя вредных испарений. Такой способ идеально подходит для семей с детьми или аллергиков.

Чтобы очистить духовку, достаточно налить в противень воду, добавить несколько долек лимона или его сок и прогреть прибор до 100–120 °С. В течение 30–40 минут пар, насыщенный лимонной кислотой, проникает во все уголки, размягчая нагар. Лимон выступает естественным расщепителем жира, а пар помогает ему работать еще глубже.

После охлаждения духовки останется только протереть стенки влажной губкой. Размягченный жир и нагар смываются легко, без усилий.

Главное преимущество этого метода — абсолютная безопасность для техники, окружающей среды и вашего здоровья. Лимонный пар не только очищает, но наполняет кухню свежим ароматом.

Этот способ отлично подходит для регулярного ухода, не допуская появления стойких загрязнений. Если духовка в слишком запущенном состоянии, процедуру можно повторить или оставить прибор закрытым еще на несколько часов, чтобы жир окончательно растворился.

Стоимость такой уборки символическая: нужны только вода и лимон, которые всегда есть под рукой. Это не только экономия на специализированных средствах, но забота о здоровье семьи и экологии.