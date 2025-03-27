Никакой соли и правильная температура: как усилить вкус жареных грибов

Как правильно жарить шампиньоны / © www.freepik.com/free-photo

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Жареные шампиньоны — это неотъемлемый ингредиент многих первых и вторых блюд, заправок и соусов. Также их подают как отдельное блюдо, они очень вкусные и питательные. Однако иногда эти грибы получаются пресными и практически не обладают отчетливым характерным вкусом. Чтобы решить эту проблему, профессиональные повара дали несколько простых рекомендаций, как правильно жарить шампиньоны.

Как усилить вкус жареных шампиньонов: советы поваров

Эксперты рекомендуют жарить грибы на хорошо разогретой сковороде, лучше на сильном огне. Поскольку в шампиньонах много влаги, и если не будет хватать тепла, грибы будут просто тушиться, а не будут жариться.

Не следует выкладывать на сковороду все грибы, их лучше жарить маленькими порциями.

Во время жарки грибов масло добавлять можно, а соль — нет, потому что усилит выделение сока, в результате грибы потеряют свою упругость.

Вместо соли можно добавить 2 столовых ложки соевого соуса. Эта традиционная азиатская заправка усиливает так называемый «пятый вкус» — тот самый характерный грибной оттенок.

Шампиньоны прекрасно сочетаются с молотым перцем, свежим тимьяном, перцем чили и чесноком.

Как правильно жарить шампиньоны: важные нюансы

Нельзя мыть эти грибы перед приготовлением, тем более замачивать, потому что они очень быстро впитывают воду. Их лучше почистить и обрезать.

Профессиональные повара советуют использовать для жарки оливковое масло и кусочек сливочного. Эти продукты выражают вкус шампиньонов.

Чтобы грибы вышли, как из ресторана, нужно добавлять во время жарки не репчатый лук, а лук-шалот.

Не следует часто перемешивать грибы в процессе жарки, чтобы они не потеряли свою сочность и упругость.

Чтобы разнообразить вкус шампиньонов, можно добавить пряности на выбор — хмели-сунели, сушеные травы или орегано.