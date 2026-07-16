Никогда не давайте чаевые в этой стране: официант просто обидится на вас

Где нельзя оставлять чаевые

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Планируя поездку за границу,стоит заранее узнать не только о местных обычаях, но и о правилах, касающихся чаевых. Если в одних странах дополнительное вознаграждение за обслуживание считается нормой, то в других его могут воспринять как невежливый жест или даже отказаться принимать.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно данным нового исследования Tesco Travel Money, 31% британцев оставляют чаевые за границей лишь для того, чтобы избежать неловкой ситуации. Из-за различий в культурных нормах туристы нередко платят дополнительно даже там, где этого от них не ожидают.

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Наиболее распространенной культура чаевых остается в США. В ресторанах там обычно оставляют от 15 до 20% от суммы счета. Бармены также ожидают примерно 1–2 доллара за каждый напиток или 15–20% от общей суммы счета.

Таксистам в США обычно оставляют около 10% от стоимости поездки. Если у пассажира есть дополнительный багаж, сумма может увеличиться до 20%. Несколько долларов также принято давать сотрудникам отелей, однако размер чаевых зависит от оказанной услуги.

Подобные правила действуют в Канаде. Официантам там также оставляют 15–20% от счёта, барменам — несколько долларов за напиток. В такси пассажиры часто просто округляют сумму в большую сторону.

Во Франции, Испании, Германии и Италии чаевые не являются обязательными, поскольку плата за обслуживание часто уже включена в счет. В то же время местные жители могут оставить мелкую сдачу или округлить сумму, если остались довольны обслуживанием.

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В разных странах Центральной и Южной Америки правила различаются. В Аргентине обычно оставляют около 10% от счёта наличными, даже если основную сумму оплатили картой. В Бразилии сервисный сбор часто добавляют к счёту автоматически.

В Мексике официанты ожидают чаевых в размере от 10 до 15%. Таксистам обычно округляют стоимость поездки, а сотрудникам отелей оставляют несколько долларов за обслуживание.

В Таиланде чаевые не являются обязательными, однако их всё чаще оставляют под влиянием международных туристических традиций. Если плата за обслуживание не включена в счёт, можно добавить от 5 до 10%.

Подобная практика распространена в Индонезии и Вьетнаме. В Индии рестораны нередко сами включают в счет сервисный сбор в размере от 5 до 10%. Таксистам можно округлить сумму или оставить от 100 до 300 рупий за хорошее обслуживание.

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В Египте чаевые называются «бахшиш» и являются важной частью местной культуры. Их обычно оставляют официантам, уборщикам, водителям и гидам. Рассчитываться рекомендуется в местной валюте или долларах США.

На африканских сафари чаевые также являются обычной практикой. Гидам обычно оставляют сумму, эквивалентную 10–20 фунтам стерлингов в день. Отдельное вознаграждение могут получать следопыты и другие сотрудники отеля.

В Южной Африке, Марокко и Кении в ресторанах принято оставлять от 10 до 15% от счета. Персоналу отелей могут давать от 1 до 3 фунтов стерлингов за каждую ночь проживания.

В то же время в Сингапуре чаевые не ожидаются. Небольшую сумму можно оставить только в том случае, если обслуживание действительно превзошло ожидания.

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Подобная ситуация сложилась в Дании, Швеции и Финляндии. Работники сферы обслуживания там, как правило, получают более высокую заработную плату, поэтому дополнительное вознаграждение не является обязательным.

В Австралии и Новой Зеландии персонал отелей, ресторанов и таксисты также не рассчитывают на чаевые. В то же время посетители иногда оставляют от 5 до 10% за исключительно хорошее обслуживание.

Особенно осторожно с чаевыми следует обращаться в Китае, Японии и Южной Корее. В Китае дополнительные деньги могут восприняться как грубость или оскорбление, а в некоторых заведениях, в частности в аэропортах, чаевые вообще запрещены.

В Южной Корее такая практика также не является нормой. В Японии чаевые не ожидаются, а сотрудник может даже вернуть оставленные деньги. Если турист хочет выразить благодарность, эксперты советуют выбрать небольшой подарок вместо денежного вознаграждения.

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