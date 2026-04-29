Никогда не делайте этого: одна привычка "убивает" работу посудомойки

Популярная привычка, которую многие считают полезной, на самом деле может испортить вашу технику и ухудшить качество мытья.

Блогер с ником «Сергеевич» объяснил в Tik-Tok, почему предварительное ополаскивание посуды мешает современным моющим средствам работать и как это убивает ресурс вашей посудомоечной машины.

Современные таблетки для посудомоек это — это ферменты: противоазы, которые расщепляют белок и амилазы, которые расщепляют крахмал. Эти ферменты работают по одному простому принципу: им нужно за что-то цепляться — им нужна грязь.

«Они буквально находят остатки пищи и буквально начинают их разлагать на молекулярном уровне. Когда ты ополаскиваешь посуду перед загрузкой ты убираешь именно то, за что они цепляются. Они запускаются в воду не находят цели и просто смываются вместе с ней. При этом машинка работает, а эффекта нет», — пояснил блогер.

Как следствие, после такого мытья тарелка становится хуже на вид, чем она была до загрузки в посудомойку. Блогер отметил, что годами производители посудомоек публикуют одну и ту же инструкцию: «Не ополаскивайте посуду: просто стряхните большие куски пищи в мусорку и поставьте тарелки в посудомоечную машинку».

По словам эксперта, большинство людей делают наоборот, потому что это «старая привычка».

«Первые посудомойки 80-90-хх годов действительно хуже справлялись тогда с грязью. Поэтому ополаскивание имело смысл, а сегодня это — жалость», — подчеркнул мужчина.

В то же время он дал два совета, как правильно загружать посуду в посудомоечную машинку:

не ополаскивайте посуду

не кладите всю грязную посуду одновременно, то есть не загружайте «большие порции жира и крахмала» в один цикл.

«Если у тебя сковородка с пригоревшим жиром — положи ее в режим „Интенсив“, обычный цикл ее скорее всего не возьмет. Да и вообще машинка сделана чтобы мыть грязь, тогда дай ей эту грязь — она знает лучше тебя», — подчеркнул блогер.

