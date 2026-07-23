Никогда не делайте этого с кофе: эксперты раскрыли ошибку, убивающую вкус напитка

Эксперты предостерегают от попыток подогреть уже остывший кофе. / © pexels.com

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Многие люди во время работы часто забывают о заваренном кофе и впоследствии пытаются разогреть его, чтобы вернуть напитку комфортную температуру. Однако баристы и химики строго предостерегают от такой практики и объясняют это необратимыми изменениями в структуре кофейных зерен под влиянием дополнительного тепла.

Об этом пишет издание HuffPost.

Химия горечи и летучие соединения

Директор по обучению компании Stumptown Coffee Эмили Розенберг объясняет, что сырые (зеленые) кофейные зерна от природы содержат хлорогеновые кислоты. Именно во время процесса обжаривания они распадаются на хинную и кофейную кислоты, которые имеют выраженный терпкий вкус. Когда вы повторно нагреваете уже готовый напиток, этот процесс активизируется снова, и жидкость наполняется еще большим количеством горьких веществ.

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«У всего кофе есть определенная горечь. Но в свежесваренном кофе также много сладости и кислотности, которые уравновешивают горечь и создают сложный и вкусный напиток», — отметила специалист.

Эксперт по кофейной культуре Blue Bottle Coffee Майкл Филлипс добавляет, что свежий напиток переполнен летучими соединениями, которые мгновенно разрушаются при повторном термическом воздействии. Кроме того, остающиеся в чашке мелкие частицы гущи продолжают завариваться во время нагревания и выделяют дополнительные нежелательные экстракты.

Темная обжарка и эффект кофеварки

Кофейные зерна любого вида обжаривания становятся хуже после микроволновки, но темные сорта страдают больше, поскольку они уже испытали длительное влияние высоких температур и содержат больше кислот. Это касается и классических капельных кофеварок, часами подогревающих стеклянный чайник на специальной плите, превращая остатки кофе в жидкость с металлическим привкусом.

«Этот процесс является причиной того, почему эти старые кофейники в американских придорожных кафе вышли из моды, ведь горячие тарелки делали кофе настолько плохим на вкус, что это стало визитной карточкой таких заведений», — пояснил Майкл Филлипс.

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Разумные альтернативы и правильная посуда

Вместо того чтобы портить готовый продукт, эксперты советуют навсегда забыть о микроволновке и использовать обычные термокружки. Такая посуда отлично сохраняет температуру и не дает напитку быстро остыть, что гарантирует сохранение идеального вкуса в течение первых сорока пяти минут.

Еще один профессиональный секрет заключается в предварительном прогревании посуды горячей водой. Если перед приготовлением налить немного кипятка в чашку или заварник, покрутить и вылить, керамика будет дольше держать тепло вашего кофе.

Но самым лучшим решением является отказ от заваривания больших порций на целый день. Специалисты рекомендуют делать небольшие кофейные перерывы в течение рабочего дня, чтобы разгрузить мозги, отвлечься от рутины и каждый раз наслаждаться свежим напитком.

«Заваривание меньшего количества кофе, но чаще поможет сохранить его теплым и даст вам возможность делать перерывы в течение дня», — подытожила Эмили Розенберг.

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Напомним, специалисты проанализировали современные научные исследования, посвященные влиянию кофеина на сердце и сосуды. Результаты свидетельствуют, что умеренное потребление кофе не представляет угрозы для сердца, а в отдельных случаях даже может быть связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний .

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