Никогда не делайте этого в аэропорту: простое правило этикета, которое нарушают все

Многие пассажиры считают получение багажа самым стрессовым моментом авиапутешествия

Казалось бы, процедура получения своего багажа после приземления проста: ждешь чемодан, видишь его, забираешь. Но в аэропортах по всему миру встречаются пассажиры, чье поведение раздражает всех и превращает зону выдачи багажа в поле битвы. Такие люди блокируют доступ к ленте, даже если их чемоданов и сумок еще нет на горизонте. Их называют «багажными лентяями»

Об этом раздражительном тренде пишет Daily Mail.

Кто такие «багажные лентяи»

Эти путешественники стоят вплотную к карусели, иногда даже опираясь на нее ногами. Они создают живой барьер, через который другие пассажиры вынуждены продираться, чтобы вытащить свои тяжелые чемоданы.

В соцсетях это явление вызывает шквал возмущения. Пользователи называют такое поведение «эгоистичной» и «самой стресовой вещью в аэропорту».

«Почему вы стоите так близко? Ваш чемодан от этого скорее не приедет!» — возмущается одна из пользователей.

Почему это не работает

Ли Томпсон, соучредитель туристической компании Flash Pack, объясняет, что такая стратегия совершенно бессмысленна.

«В этом нет никакой пользы. Это не поможет вам получить сумку быстрее, это просто мешает всем остальным увидеть свою», – говорит эксперт.

По его словам, простая процедура превращается в хаос, когда люди не могут нормально подойти к своим вещам.

Почему люди так поступают

Маркетинг-директор CityTrip Travel Кристиан Петцольд считает, что причина такого поведения – тревога.

Люди боятся, что:

Кто-то ошибочно заберет их чемодан (особенно если он стандартного черного цвета).

Багаж потерялся (статистика свидетельствует, что в аэропортах Британии за год теряют более 62 тысяч вещей, и это пугает туристов).

Они не успеют на трансфер.

«Люди ошибочно полагают, что если они станут ближе, багаж появится раньше. Но конвейерная система работает по фиксированному времени», — напоминает Петцольд.

Как делать правильно

Эксперты советуют простую тактику, которая сохранит нервы вам и окружающим:

Отойдите обратно. Найдите место чуть дальше от ленты, откуда вам хорошо виден поток сумок. Расслабьтесь. Проверьте почту, спланируйте маршрут в гостиницу. Действуйте прицельно. Подходите к карусели только тогда, когда вы четко видите свой чемодан.

«Я действительно считаю получение багажа одним из самых расслабляющих моментов путешествия», — говорит Ли Томпсон, который всегда ждет расстояния.

