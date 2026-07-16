Никогда не делайте этого во время грозы, даже если вы дома: эксперты предупредили об опасности

Гроза / © Pixabay

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Сильная гроза может представлять опасность не только на улице, но и внутри дома. Эксперты объяснили, как правильно подготовить жилье к ненастью, чего категорически нельзя делать во время молнии и какие устройства помогут защитить семью и имущество.

Об этом пишет Martha Stewart.

Специалисты отмечают: главный способ защитить себя — не ждать, пока начнется гром, а действовать еще после получения предупреждения о непогоде.

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По словам сертифицированной метеорологины и экспертки по подготовке к стихийным бедствиям Шерил Нельсон, если в вашем регионе объявили предупреждение о сильной грозе, все члены семьи вместе с домашними животными должны перейти к самому безопасному месту в доме.

Лучше всего подойдут подвал, специальное укрытие или внутренняя комната без окон. Чем больше стен будет отделять людей от улицы, тем ниже риск травмирования.

Чего категорически нельзя делать во время грозы

Эксперты предупреждают, что некоторые обычные бытовые действия могут быть опасны.

В первую очередь не рекомендуется принимать душ, мыть посуду или пользоваться водопроводом. Молния способна передаваться через металлические трубы.

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Также лучше не пользоваться стационарным телефоном. Если есть возможность, еще до начала грозы следует отключить бытовую технику из розеток во избежание повреждения из-за скачков напряжения.

Специалисты советуют не прислоняться к бетонным стенам и не сидеть на бетонном полу. Внутри таких конструкций находится металлическая арматура, которая может производить электрический ток.

Кроме того, во время непогоды следует держаться подальше от окон. Сильный ветер или град может разбить стекло, а плотно закрытые шторы помогут частично защитить от обломков.

Какие устройства помогут обезопасить дом

Эксперты рекомендуют заранее позаботиться о системе молниезащиты, отводящей электрический разряд в землю. Не менее важно установить защиту от перенапряжения. Он поможет уберечь холодильник, телевизор, компьютер, систему отопления и другую дорогостоящую технику.

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Если в вашем регионе часто исчезает электроэнергия, полезен резервный генератор. Он позволит поддерживать работу критически важных устройств.

Для домов в районах с сильными ураганами также рекомендуют устанавливать ударопрочные окна, гаражные ворота и системы контроля подтопления.

Как подготовить дом к непогоде

Перед сезоном гроз следует внимательно осмотреть дом.

Специалисты советуют:

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проверить фундамент на наличие трещин;

убедиться, что у подвала нет признаков подтопления;

очистить водосточные желоба;

обрезать сухие ветки деревьев у дома;

занести или надежно закрепить садовую мебель, зонты и другие предметы, которые сильный ветер может поднять в воздух;

проверить исправность электропроводки и устройств защитного отключения;

протестировать работу дренажного насоса и резервного источника питания.

Эксперты отмечают, что большинство травм и материального ущерба во время гроз возникают из-за пренебрежения базовыми правилами безопасности.

Заблаговременное обучение жилья, правильное поведение во время непогоды и использование современных средств защиты помогут значительно снизить риск повреждения дома, техники и, самое главное, сохранить жизнь и здоровье всей семьи.

Напомним, во время грозы автомобиль с резиновыми шинами является безопасным убежищем, поскольку шины изолируют от молнии. Не стоит выходить из авто и прикасаться к металлическим частям. Если гроза застала на открытой местности, нужно укрыться в углублении, избегать металлических предметов, присесть на корточки, обхватив колени руками, и не двигаться до конца грозы.

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