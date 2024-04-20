Никогда не держите дома эти цветы: какие комнатные растения привлекают тараканов

От тараканов не избавитесь, если эти вазоны будут стоять на подоконниках вашего дома.
Наверное, многие украинские семьи хоть раз имели проблему с тараканами, от которых крайне трудно избавиться. Но, чтобы они не заводились, нужно знать причину их появления, и это не всегда остатки пищи, мусор или миграция от соседей. Причиной появления незваных гостей могут быть самые обычные вазоны с цветами. Рассказываем, какие комнатные растения очень привлекательны для тараканов.
Какие комнатные растения привлекают тараканов
Фитония, вереск, бамбук и папирус. Оказывается, тараканы очень любят эти растения. Даже орхидея может стать причиной их появления в доме. Поэтому с этими растениями нужно быть крайне осторожными, желательно не подпитывать их органикой, потому что они превратятся в настоящий питомник для вредителей. Также следует проверять, чтобы под вазонами не было никаких остатков, которые так привлекают тараканов. Следует помнить, что вредители любят влажные места и остатки пищи, поэтому следует все тщательно проверять и следить за тем, чтобы было сухо и чисто.
Цветы – это не единственная причина, почему появляются тараканы, еще есть мусор и остатки пищи. Бытовые отходы нужно выносить три-четыре раза в неделю, если не выходит каждый день, чтобы не привлекать вредителей. Потому что от таких незваных гостей потом очень трудно избавиться. Впрочем, есть несколько подручных средств, которые пригодятся в борьбе с тараканами.
Как избавиться от тараканов с помощью подручных средств
- Борная кислота. Для борьбы с тараканами из борной кислоты нужно сделать шарики. Смешайте яичный желток с мукой, добавьте немного борной кислоты, чтобы получилось тесто, как на вареники. Сформируйте шарики и разложите по тем местам, где собирается больше всего вредителей, они мгновенно исчезнут из вашего дома.
- Нашатырный спирт. Чтобы тараканы скрылись из вашего дома, стоит натереть кухонные поверхности нашатырным спиртом, его запаха они очень боятся.
- Уксус. Сделайте раствор из воды и уксуса в пропорции 1:1 и протрите поверхности на кухне. Тараканов отпугивает такой резкий запах, поэтому они уйдут из вашего дома.
- Самодельные ловушки. Возьмите миску, налейте туда пива или насыпьте чего-нибудь сладкого, затем смажьте края емкости вазелином или маслом. Тараканы придя в миску на угощение, уже не смогут из нее выбраться.
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