Никогда не держите дома эти цветы: какие комнатные растения привлекают тараканов

Наверное, многие украинские семьи хоть раз имели проблему с тараканами, от которых крайне трудно избавиться. Но, чтобы они не заводились, нужно знать причину их появления, и это не всегда остатки пищи, мусор или миграция от соседей. Причиной появления незваных гостей могут быть самые обычные вазоны с цветами. Рассказываем, какие комнатные растения очень привлекательны для тараканов.

Какие комнатные растения привлекают тараканов

Фитония, вереск, бамбук и папирус. Оказывается, тараканы очень любят эти растения. Даже орхидея может стать причиной их появления в доме. Поэтому с этими растениями нужно быть крайне осторожными, желательно не подпитывать их органикой, потому что они превратятся в настоящий питомник для вредителей. Также следует проверять, чтобы под вазонами не было никаких остатков, которые так привлекают тараканов. Следует помнить, что вредители любят влажные места и остатки пищи, поэтому следует все тщательно проверять и следить за тем, чтобы было сухо и чисто.

Цветы – это не единственная причина, почему появляются тараканы, еще есть мусор и остатки пищи. Бытовые отходы нужно выносить три-четыре раза в неделю, если не выходит каждый день, чтобы не привлекать вредителей. Потому что от таких незваных гостей потом очень трудно избавиться. Впрочем, есть несколько подручных средств, которые пригодятся в борьбе с тараканами.

Как избавиться от тараканов с помощью подручных средств

Борная кислота. Для борьбы с тараканами из борной кислоты нужно сделать шарики. Смешайте яичный желток с мукой, добавьте немного борной кислоты, чтобы получилось тесто, как на вареники. Сформируйте шарики и разложите по тем местам, где собирается больше всего вредителей, они мгновенно исчезнут из вашего дома.

Для борьбы с тараканами из борной кислоты нужно сделать шарики. Смешайте яичный желток с мукой, добавьте немного борной кислоты, чтобы получилось тесто, как на вареники. Сформируйте шарики и разложите по тем местам, где собирается больше всего вредителей, они мгновенно исчезнут из вашего дома. Нашатырный спирт. Чтобы тараканы скрылись из вашего дома, стоит натереть кухонные поверхности нашатырным спиртом, его запаха они очень боятся.

Чтобы тараканы скрылись из вашего дома, стоит натереть кухонные поверхности нашатырным спиртом, его запаха они очень боятся. Уксус. Сделайте раствор из воды и уксуса в пропорции 1:1 и протрите поверхности на кухне. Тараканов отпугивает такой резкий запах, поэтому они уйдут из вашего дома.

Сделайте раствор из воды и уксуса в пропорции 1:1 и протрите поверхности на кухне. Тараканов отпугивает такой резкий запах, поэтому они уйдут из вашего дома. Самодельные ловушки. Возьмите миску, налейте туда пива или насыпьте чего-нибудь сладкого, затем смажьте края емкости вазелином или маслом. Тараканы придя в миску на угощение, уже не смогут из нее выбраться.

Читайте также:

Хлебные крошки нельзя убирать со стола руками: узнайте почему

Посадите арбузы в этом месте – и они вырастут большими и невероятно сладкими.

Можно ли варить суп на воде из-под крана: неожиданный ответ экспертов