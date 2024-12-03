Никогда не фотографируйте эти пять вещей, потому что навлечете беду на себя: список

Фотографии, равно как и многие другие вещи, могут иметь положительную или отрицательную энергетику. И они могут навредить человеку, если не быть осторожными. Если вы хотите привлекать в свою жизнь только положительную энергетику, нужно внимательно относиться ко всему, что вы фотографируете, поскольку некоторые фото могут принести неудачу и беду.

Об этом пишет 24 канал.

Спящие люди

Если вы фотографируете человека, когда он спит, вы можете случайно ему навредить. Эзотерики верят, что такие снимки могут вызвать даже проблемы со здоровьем. И особенно этот запрет касается маленьких детей.

Отражение в зеркале

Фотографии зеркала могут стать мощным магнитом разных конфликтов и ссор, а также многочисленных недоразумений. Ущерб не нанесут такие снимки только тогда, когда они хранятся исключительно в цифровом виде – например, у вас на смартфоне. А вот распечатывать и вешать на стены такие фотографии точно не стоит.

Заброшенные дома и руины

Фотографии с такими объектами обладают очень мощной отрицательной энергетикой. Возле таких построек точно не стоит делать фотографии, иначе вы можете навлечь на себя неприятности.

Фотосессии перед свадьбой

Эзотерики также верят в то, что перед свадьбой делать фотографии не стоит, поскольку так можно испугать семейное счастье. Кроме того, в день свадьбы невестам не стоит дарить друг другу фотографии – это якобы может привести к расставанию.

Портреты умерших

Не стоит вешать на стены портреты покойных родственников. Такие фотографии якобы обладают "мертвой" энергетикой. В доме, где висят такие фотографии, могут часто возникать проблемы и неприятности.

Напомним, ранее известный астролог ошарашил прогнозом по поводу окончания войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: