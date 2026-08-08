Никогда не говорите "души не чаять": как правильно звучит на украинском

Как правильно говорить по-украински / © unsplash.com

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Многие украинцы в повседневной речи используют выражение «души не чаять» или его дословный перевод. Однако такая конструкция является русским фразеологизмом и не относится к нормативному украинскому языку. Вместо этого существует немало удельных выражений, которые точно передают то же значение и звучат гораздо естественнее.

Рассказываем, чем заменить популярную кальку и какие украинские соответствия стоит запомнить — в материале ТСН.ua.

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Почему «души не чаять» не стоит употреблять

Фразеологизм «души не чаять» происходит из русского языка. Им описывают сильную привязанность к человеку, безграничную любовь или восхищение. Из-за многолетнего влияния русского языка это выражение прочно закрепилось и в речи многих украинцев.

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Впрочем, буквальный перевод «души не чаять» не соответствует нормам современного украинского. В словарях и рекомендациях языковедов такого фразеологизма нет, поэтому лучше использовать удельные украинские соответствия.

Как правильно сказать на украинском

В зависимости от контекста вместо «души не чаять» можно использовать следующие высказывания:

душі не чути в кому;

не натішитися кимось;

носити на руках;

любити понад усе;

обожнювати;

не зводити очей із когось;

світ клином зійшовся на комусь (когда речь идет о чрезмерном увлечении).

Все эти варианты являются естественными для украинского языка и широко используются в художественных произведениях и живом общении.

Самый точный ответчик

Ближайшим по содержанию к русскому изречению языковеды считают фразеологизм «душі не чути в кому». Он значит очень любить кого-то, заботиться о человеке, относиться к нему с нежностью и теплотой.

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Например:

Бабуся душі не чує в онуках.

Мати душі не чує у своєму синові.

Дідусь душі не чув у найменшій онуці.

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Именно это выражение точнее всего передает содержание русского фразеологизма без нарушения норм украинского языка.

Другие украинские изречения

Не всегда уместно использовать один и тот же фразеологизм. В разных ситуациях можно выбрать другие выразительные конструкции.

Если хотите подчеркнуть заботу, скажите «носити на руках». Когда речь идет о родительской любви или гордости, уместно использовать «не натішитися кимось». А в нейтральном контексте вполне достаточно глаголов обожать или любить превыше всего.

Почему следует избегать языковых калек

У украинского языка богатая фразеология, которая позволяет точно передать любые чувства или эмоции. Отказ от кальк делает речь более естественной, выразительной и более близкой к литературной норме.

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