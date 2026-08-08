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Никогда не говорите "души не чаять": как правильно звучит на украинском
Эту языковую кальку используют тысячи украинцев.
Многие украинцы в повседневной речи используют выражение «души не чаять» или его дословный перевод. Однако такая конструкция является русским фразеологизмом и не относится к нормативному украинскому языку. Вместо этого существует немало удельных выражений, которые точно передают то же значение и звучат гораздо естественнее.
Рассказываем, чем заменить популярную кальку и какие украинские соответствия стоит запомнить — в материале ТСН.ua.
Почему «души не чаять» не стоит употреблять
Фразеологизм «души не чаять» происходит из русского языка. Им описывают сильную привязанность к человеку, безграничную любовь или восхищение. Из-за многолетнего влияния русского языка это выражение прочно закрепилось и в речи многих украинцев.
Впрочем, буквальный перевод «души не чаять» не соответствует нормам современного украинского. В словарях и рекомендациях языковедов такого фразеологизма нет, поэтому лучше использовать удельные украинские соответствия.
Как правильно сказать на украинском
В зависимости от контекста вместо «души не чаять» можно использовать следующие высказывания:
душі не чути в кому;
не натішитися кимось;
носити на руках;
любити понад усе;
обожнювати;
не зводити очей із когось;
світ клином зійшовся на комусь (когда речь идет о чрезмерном увлечении).
Все эти варианты являются естественными для украинского языка и широко используются в художественных произведениях и живом общении.
Самый точный ответчик
Ближайшим по содержанию к русскому изречению языковеды считают фразеологизм «душі не чути в кому». Он значит очень любить кого-то, заботиться о человеке, относиться к нему с нежностью и теплотой.
Например:
Бабуся душі не чує в онуках.
Мати душі не чує у своєму синові.
Дідусь душі не чув у найменшій онуці.
Именно это выражение точнее всего передает содержание русского фразеологизма без нарушения норм украинского языка.
Другие украинские изречения
Не всегда уместно использовать один и тот же фразеологизм. В разных ситуациях можно выбрать другие выразительные конструкции.
Если хотите подчеркнуть заботу, скажите «носити на руках». Когда речь идет о родительской любви или гордости, уместно использовать «не натішитися кимось». А в нейтральном контексте вполне достаточно глаголов обожать или любить превыше всего.
Почему следует избегать языковых калек
У украинского языка богатая фразеология, которая позволяет точно передать любые чувства или эмоции. Отказ от кальк делает речь более естественной, выразительной и более близкой к литературной норме.