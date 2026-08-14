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Никогда не говорите «ежевика»: как правильно назвать ягоду на украинском
Украинский язык называется этой ягодой.
Если вы до сих пор называете эту темную летнюю ягоду «ежовикой», стоит запомнить украинский эквивалент. Литературное название – ожина. Именно так слово зафиксировано в академическом «Словаре украинского языка»: ожина — это и колючее кустовое или полукустовое растение, и его черно-сизые съедобные плоды.
Об этом подробно рассказываем в материале ТСН.ua.
Слово «ежевика» не соответствует нормативному украинскому названию этой ягоды. В языковых материалах его называют калькой из русского, в то время как у украинского литературного языка есть собственное слово — «ожина».
Так что правильно сказать:
купити ожину;
зібрати кошик ожини;
варення з ожини;
ожиновий пиріг;
кущі ожини.
Форма меняется в зависимости от контекста, но основа слова остается прежней — ожина.
Что означает слово «ожина»
«Ожина» – древняя украинская лексема, зафиксированная в украинских словарях. Академический словарь определяет ежевику как многолетнее кустовое или полукустовое колючее растение с дугообразными ветвями и съедобными плодами. Отдельно указано значение "ягоды этого растения черно-сизого цвета".
Слово есть и в «Словаре украинского языка» Бориса Гринченко. В нем «ожина» напрямую соотнесена с русским названием «ежевика», а также приведены ботанические значения слова. Это традиционное украинское название, имеющее длительную историю в языке.
Почему ягода называется «ожина»
Происхождение слова тоже интересно. По данным этимологического словаря, «ожина» происходит от праславянской формы ežina, связываемой со словом «еж». Такое объяснение связывают с характерной особенностью растения – его колючими стеблями.
Подобные названия сохранились и в других славянских языках. Например, на польском ежевика — jeżyna , словацком — ožina. Этимологический словарь приводит эти слова как родственные соответствия.
Ежевика – это ягода или растение?
Любопытно, что слово «ожина» может называть и само растение, и его плоды. Поэтому выражение «ягоди ожини» тоже вполне правильно, если нужно четко разграничить растение и его плоды.
Кроме литературного названия «ожина», в разных регионах Украины можно встретить народные названия этого растения. Среди них упоминают, в частности: виприни, драпаки, бамбара або бамбера, кабанячі чи свинячі ягоди.
Региональные названия интересны с точки зрения украинской диалектологии, однако в обычной речи не обязательно заменять ими литературный вариант. В следующий раз, когда увидите на рынке или в магазине корзину с темными спелыми ягодами, смело говорите: «Дайте, будь ласка, ожини».