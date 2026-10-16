Никогда не говорите "открыть глаза": как это правильно звучит на украинском языке

Глаза / © Credits

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В украинском языке часто возникают споры о том, как правильно говорить о глазах: мы их «відкриваємо» или всё-таки «розплющуємо».

Лингвисты объясняют, что единственными нормативными вариантами для обозначения физического процесса являются слова «розплющувати» и «заплющувати».

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Как поясняется в «Академическом толковом словаре украинского языка» и специализированных лингвистических источниках, глаголы «відкривати» и «закривати» в отношении глаз можно употреблять только в составе фразеологизмов. Например, выражение «відкрити комусь очі» означает показать правду или вывести человека из заблуждения. А «закривати очі на щось» используют тогда, когда речь идет о сознательном игнорировании фактов или нежелании замечать проблемы.

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Эксперты и языковые ресурсы отмечают: если речь идет о зрительном органе или веках, следует использовать выражения «розплющте очі» или «заплющте очі». А вот «відкривати» можно двери, новый ресторан, счет в банке или научный закон.

Напомним, что в День украинской письменности и языка, 27 октября, состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства 2026 года. Это традиционное мероприятие ежегодно объединяет украинцев из разных уголков планеты. Прямая трансляция будет вестись в FM-диапазоне на волнах «Украинского радио» и «Радио Культура», а видеоверсию покажут на телеканале и YouTube-каналах «Суспильне Культура». Присоединиться к мероприятию можно будет также через мобильное приложение suspilne.radio или на платформе «Дія».

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