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Никогда не говорите себе эти слова, чтобы не испортить свою жизнь

Никогда не говорите себе эти слова, чтобы не испортить свою жизнь

Какие слова нельзя себе говорить / Фото: Freepik

Психологи утверждают, что все проблемы в нашей жизни берут начало из неправильных мыслей.

Как отмечают эксперты по саморазвитию, от того, что мы говорим себе, зависит, будет ли наша жизнь успешной и счастливой или нет. Рассказываем, какие фразы нельзя говорить себе, чтобы не уничтожить свою самооценку и счастливое будущее.

Какие фразы нельзя себе говорить, чтобы не разрушить свою самооценку

  • "Вот я дурак/дура!" Этой фразой вы нивелируете свою самоценность, набор ваших личных свойств и сильных сторон. Вы по праву своего рождения разумная личность, которую природа наделила теми качествами и талантами, которые есть только у вас, и нет у других людей. Поэтому стоит ценить, любить и уважать себя, особенно когда вы совершаете ошибки и в вашей жизни что-то идет не так.
  • "Мало, что я хочу". Никогда не ставьте на второй план свои потребности и желания. Тем самым вы нарушаете свои личностные границы и позволяете делать это другим. Если вы не будете ставить в центр своей жизни себя, вы будете крутиться вокруг центра жизни других людей, обслуживая чужие интересы. Заботьтесь об удовлетворении своих мечтаний и желаний, всегда помня о том, что вы должны быть на первом месте.
  • "Я слишком стар/стара для этого". Согласно мировой статистике, миллиардерами и по-настоящему успешными становятся люди, которым уже за 60. Поэтому не ограничивайте себя возрастом, дайте себе шанс на что-то новое и действительно величественное. Тем более, если вы не попробуете, так никогда и не узнаете, получится ли у вас воплотить свою мечту или цель в жизнь.

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