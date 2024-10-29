Никогда не говорите "яєчко всмятку": как правильно называются блюда из яиц на украинском

Народный учитель Александр Авраменко отметил, что в украинском языке есть слова "яєчня" і "яєшня", их можно смело использовать.

В нашей повседневной лексике существует много суржиковых слов, о которых мы даже не догадываемся. К таким лексем относятся слова "глазунья" и "яичко всмятку". Известный языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как правильно называть блюда из яиц на украинском.

Как правильно назвать украинским "яєчко всмятку" и "глазунья"

Языковед отметил, что слово "яєчко" не следует употреблять на обозначение блюда, ведь это парная мужская половая железа. Хотя довольно часто можно услышать, как говорят о приготовлении "яєчка всмятку". Лучше говорить всмятку или жидкое яйцо, это блюдо, в котором желток не стал крутым.

Также Александр Авраменко отмечает, что жареное яйцо с жидким желтком нужно называть "окатою яєчнею", а не "глазуньей". Потому что желток, не смешанный с белком, напоминает глаз.

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