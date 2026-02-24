Никогда не храните чугунную сковороду под закрытой крышкой, иначе она испортится навсегда

Как хранить чугунную сковороду / © pexels.com

Главное правило: никогда не прячьте чугунную сковороду под плотно закрытой крышкой.

Почему это опасно

Когда крышка плотно закрыта, внутри сковороды остается влага. Она не улетучивается, создавая идеальные условия для появления ржавчины. Даже простое хранение во влажном кухонном шкафу может испортить чугун.

Как правильно хранить чугунную крышку:

После мытья тщательно высушивайте крышку. Когда посуда остынет, слегка смажьте ее растительным маслом и удалите излишки салфеткой. Храните крышку отдельно от сковороды или оставляйте ее немного открытой, чтобы воздух циркулировал. Если складываете чугунные предметы в шкаф, прокладывайте между ними бумажные салфетки — они впитают лишнюю влагу.

Дополнительные советы по уходу за чугуном:

Не держите чугун рядом с источниками влаги: раковиной, плитой или посудомоечной машиной. Не мойте чугун в посудомойке и не замачивайте его надолго в воде. После каждого мытья протирайте сковороду тонким слоем растительного масла. Избегайте длительного приготовления кислых блюд (например томатных соусов), ведь кислота разрушает защитный слой.

Если ржавчина все же появилась, не спешите выбрасывать посуду: очистите ее, смажьте растительным маслом и прогрейте в духовке при 230°C около часа.

Правильный уход позволит вашей чугунной сковороде служить десятилетиями, радовать идеальным результатом и стать настоящим кухонным сокровищем.